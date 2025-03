Kans op flinke geluidsoverlast rond Europaweg en noordkant Julianaplein

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Komende maandag, dinsdag en woensdagnacht zou een aantal bewoners van De Meeuwen en rond de noordoostzijde van het Julianaplein wel eens slecht in slaap kunnen komen. Aannemerscombinatie Herepoort gaat dan een aantal funderingspalen intrillen voor portalen boven de weg.

Bij de afrit Groningen-Centrum van de zuidelijke ringweg naar de Brailleweg wordt maandagavond gewerkt vanaf 20.00 uur. Een dag later worden de palen ingetrild bij de Máximaweg, ter hoogte van de ovonde met de Brailleweg. Aanpak Ring-Zuid denkt dat de aannemer op beide avonden voor middernacht klaar is.

Bij de afrit Groningen-Centrum wordt in de nacht van maandag op dinsdag de rest van de portalen afgemaakt. Bij de Maximaweg gebeurt dat in de nacht van woensdag op donderdag. Als het werk uitloopt, werken ze ook in de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 maart.

Vanwege deze en andere werkzaamheden aan de Máximaweg is de straat volgende week dicht.

Het intrillen van de palen boven de Europaweg gebeurt in de nacht van maandag op dinsdag vanaf 00.30 uur. Hier denkt Aanpak Ring-Zuid dat het werk om 04.00 uur klaar is. De nacht erna worden hier de bovenbouw en de borden geplaatst.