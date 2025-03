Kabinet past isolatiesubsidie aan: tóch geld voor triple glas en kozijnen

Foto Joris van Tweel Versterking Ten Post

Woningeigenaren in het versterkingsgebied krijgen alsnog (gedeeltelijk) subsidie voor triple glas en kunststof kozijnen. Dat heeft staatssecretaris Eddie van Marum maandagochtend bekend gemaakt.

In de oude regeling viel triple glas buiten de subsidie. Huiseigenaren die al duizenden euro’s hadden geïnvesteerd, voelden zich benadeeld. Kamerleden Bij een internetconsultatie kwamen 673 reacties binnen, waarvan veel over het ontbreken van triple glas en kozijnen. Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) noemden de regeling half januari “onrechtvaardig” en “te bureaucratisch”.

Daar reageert staatssecretaris Van Marum maandag op: huiseigenaren die na 25 april 2023 triple glas en kozijnen plaatsten en al subsidie hebben aangevraagd, krijgen alsnog (een deel) van de investeringen vergoedt. Er komt volledige subsidie voor deze mensen, als ze in het versterkingsgebied wonen of bij een laag inkomen. Andere woningeigenaren krijgen de helft van hun investering vergoedt.

Vanaf 1 mei 2025 kunnen bewoners opnieuw subsidie aanvragen die dat nog niet eerder deden. Voor hen geldt: HR++ glas zonder kozijnen wordt voor vijftig of honderd procent vergoedt. Wie een nieuwe subsidie aanvraagt voor triple glas met kozijnen, krijgt dertig procent vergoedt via een aparte regeling buiten het subsidieplafond.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit. Vanaf juni worden de eerste subsidies uitgekeerd. Inwoners krijgen hulp via één loket en in september opent het loket per postcode voor nieuwe aanvragen.