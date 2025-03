Kabinet overweegt extra geld voor Lelylijn en Nedersaksenlijn

Foto: Styyx - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142204259

Het kabinet overweegt extra geld uit te trekken voor nieuwe spoorverbindingen, waaronder de Lelylijn en Nedersaksenlijn. Dit maakte staatssecretaris Chris Jansen (PVV) van Openbaar Vervoer en Milieu maandag bekend tijdens zijn werkbezoek, onder meer aan het Hoofdstation in Groningen.

Tijdens de onderhandelingen over de Voorjaarsnota wordt niet alleen gekeken naar de Lelylijn, schrijft Omrop Fryslân. Ook voor andere projecten zoals de Nedersaksenlijn en de verlenging van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam wordt gekeken naar financiering. Dat blijft een groot obstakel. Voor de Lelylijn is 13,8 miljard euro nodig en voor de Nedersaksenlijn 1,7 miljard. Het kabinet wil pas officieel verder met de plannen als ten minste 75 procent van het benodigde geld beschikbaar is. Jansen zoekt daarom naar financiering bij verschillende ministeries, de regio en Europa.

Defensie is daarbij een serieuze optie. Door de oorlogsdreiging moeten er tanks en ander zwaar materieel via de Eemshaven per spoor naar Duitsland worden vervoerd. Investeringen in spoorinfrastructuur kunnen Defensie helpen en mogelijk bijdragen aan de financiering van de Lelylijn en Nedersaksenlijn. Jansen heeft hierover gesproken met staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie.

Een andere optie is om de spoorlijnen gefaseerd aan te leggen, te beginnen met het noordelijke deel van de Lelylijn tussen Groningen en Drachten. Hoewel Jansen aangeeft dat dit een mogelijkheid is, benadrukt hij dat er zekerheid moet zijn dat het hele project uiteindelijk wordt uitgevoerd. Naast financiering via Defensie en Europese subsidies, wordt ook gekeken naar andere geldbronnen. Het kabinet heeft onlangs een meevaller van 8 miljard euro gehad. Groningse bestuurders dringen erop aan om een deel daarvan te gebruiken voor deze spoorprojecten.