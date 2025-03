Jongerenadviesraad: meer jongerenparticipatie nodig rond ‘Mit Mekoar’

Foto: Joris van Tweel

De Jongerenadviesraad van de provincie Groningen (JAR) is enthousiast over het Hoofdlijnenakkoord ‘Mit Mekoar’ over de toekomst van Groningen.

In ‘Mit Mekoar’ beschrijft het nieuwe provinciebestuur wat er de komende jaren in gebeuren moet. De JAR vindt wel dat er nog veel terrein te winnen valt op het gebied van jongerenparticipatie. Het akkoord toont diverse positieve ambities voor de provincie, maar biedt niet genoeg concrete handvatten om jongeren actief te betrekken bij het beleid.

“Jongeren bieden frisse ideeën, andere invalshoeken en vernieuwing. Hun betrokkenheid verdient daarom een vaste plek in het provinciale beleid,” aldus de JAR. Ze roept daarom het provinciebestuur op om hen te betrekken en samen aan de slag te gaan voor een betere vertegenwoordiging van jongeren.