Johanna Janssen uit Groningen is de op één na duurzaamste basisschooldocent van het jaar

Johanna Janssen van de Kentalis Tine Marcusschool in Beijum is tweede geworden bij de Duurzame Docent Verkiezing 2025 in de categorie voor leraren in het basisonderwijs.

De uitslag werd op woensdag bekendgemaakt in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De jury was onder de indruk van Janssens manier van lesgeven. Janssen betrekt haar leerlingen actief bij het vormgeven van het leerproces rondom duurzaamheid, schrijft de jury in haar eindrapport. Daarnaast kiest ze volgens de jury herkenbare onderwerpen met een haalbaar einddoel en voldoende ruimte voor discussie. Volgens de jury maakt ze duurzaamheid concreet en weet ze haar leerlingen enthousiast te krijgen om zelf actie te ondernemen.

De verkiezing zet elk jaar docenten in het zonnetje die duurzaamheid verwerken in hun lessen. In vier categorieën – primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo – werd een top drie gekozen. De verkiezing is een initiatief van Duurzaam Onderwijs Coalitie en Leren voor Morgen, die hiermee aandacht vragen voor toekomstgericht onderwijs.