Joël Stoppels weet uniek schildje van Haren te bemachtigen: “Vertelt bijzondere oorlogsgeschiedenis”

Foto: Joël Stoppels

Joël Stoppels van Battlefield Tours heeft bijzondere museumobjecten aan zijn collectie weten toe te voegen. Onder de voorwerpen een schildje van de gemeente Haren dat een bijzondere oorlogsgeschiedenis vertelt.

Joël, je bent dit tegengekomen op een veilingplatform. Ben je daar dagelijks op zoek?

“Nee, niet elke dag. Maar wel regelmatig. Ik maak gebruik van bepaalde zoektermen, die ik regelmatig controleer. Onlangs kwam ik deze collectie tegen. Het gaat om een behoorlijk uitgebreide collectie, en dat het zo volledig is, dat kom je nooit tegen. Dat maakt dit echt uniek. Ook omdat het voorwerpen zijn die een verhaal vertellen.”

We hebben het over een nalatenschap van sergeant Clark Heggison hè?

“Dat klopt. Hij diende tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het 8th Field Artillery Regiment van de Royal Canadian Artillery. De set die werd aangeboden bestaat uit zijn baret, een naaisetje, diverse emblemen en een complete map met het War Diary van zijn regiment. Daarnaast zitten er stafkaarten bij, waaronder een kaart van Delfzijl. En dus een schildje van de gemeente Haren.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Het schildje met op de achterkant de namen waar Heggison ingekwartierd is geweest. Foto: Joël Stoppels Foto: Joël Stoppels

Wat is de geschiedenis van het regiment? Hoe zijn zij in Groningen terecht gekomen?

“De bevrijding van de stad Groningen vond plaats op 16 april 1945. Heggison was daar niet bij. Op 22 april kreeg het regiment opdracht om vanuit Barneveld, bij de Veluwe, via Meppel naar Eelde te rijden. Een dag later vertrokken ze richting het Groningse Wirdum. Daar stelden ze hun kanonnen op om de opmars van het Perth Regiment richting Delfzijl te ondersteunen. Op 25 april kwam het regiment onder vuur te liggen van Duitse kustbatterijen die granaten richting Wirdum afvuurden. Een zekere korporaal Edwards kwam om het leven, een andere militair raakte gewond.”

Hoe liep het af?

“Je moet je voorstellen dat het richting het einde van de oorlog liep. Op 29 april werden er propaganda-artikelen boven de Duitse linies afgeworpen. Daarin werd vermeld dat Heinrich Himmler, Reichsführer van de SS, een onvoorwaardelijke overgave had aangeboden. Uiteindelijk gaven de Duitse troepen die rond Delfzijl gestationeerd waren zich op 2 mei over. Hierdoor kwam voor Heggison de oorlog ten einde.”

Hoe kwam Heggison in het bezit van het schild van de gemeente Haren?

“Op 8 mei werd het bataljon overgeplaatst naar Haren voor rust, waar de militairen vrije tijd kregen om bijvoorbeeld in Groningen te zwemmen. Het schildje in de set bevat op de achterzijde de namen van de families waar Heggison destijds ingekwartierd was. Daarnaast bewaarde hij de stafkaart van Delfzijl als herinnering aan zijn laatste gevecht van de oorlog. Je kunt dus echt spreken over een unieke set met een bijzondere historische waarde.”

Jij hebt dit op de kop weten te tikken, maar ik kan me voorstellen dat er meer belangstelling was…

“Dat klopt. Het is elke keer een strijd en geluk hebben. Het probleem is dat de advertenties ’s nachts aflopen. Voor ons is dat niet ideaal omdat wij dan slapen. Ik gebruik echter een app die automatisch voor mij een bod uitbrengt, indien nodig. Uiteraard stel ik daarbij wel een maximum in. De volgende ochtend zag ik dat het mijn kant op kwam. Geweldig natuurlijk.”

Zijn de materialen binnenkort ook ergens te bewonderen?

“Momenteel ben ik heel druk met allerlei andere activiteiten die in het kader van 80 jaar-bevrijding staan. Maar in de toekomst is het wel de bedoeling om hier iets mee te doen. Wellicht in de vorm van een boek dat ik ga schrijven met daarin foto’s en verhalen van de voorwerpen die ik door de jaren heen verzameld heb. Of misschien op een andere manier. Daar ga ik nog over nadenken.”