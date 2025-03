Jochem (25) begint aan zijn wereldrecordpoging 24 uur schaatsen in Kardinge

Foto: Rieks Oijnhausen

Jochem Kerssies is vrijdagavond om 19.00 uur begonnen aan zijn poging om het wereldrecord 24 uur schaatsen te verbreken. Op de ijsbaan van Kardinge in Groningen hoopt de 25-jarige student meer dan 655,6 kilometer af te leggen, de afstand die sinds 1994 op naam staat van Jan Roelof Kruithof.

Voor de recordpoging werd vrijdagmiddag de binnenbaan van de 400-meter lange ijsbaan afgezet met pionnen. Langs de boarding en rondom de baan werden versierselen opgehangen. Om 19.00 uur precies stond Kerssies aan de start. Na het startsein werd de student uit Stad op het ijs vergezeld door tempomakers.

Kerssies kreeg in september toestemming van Sport050 voor de recordpoging en bereidde zich de afgelopen maanden daarom voor, onder meer met lange fietstochten en schaatsmarathons. In december schaatste hij al acht uur achter elkaar in Italië.

Naast het verbreken van het record wil Kerssies geld met zijn actie ophalen voor kinderen met een spierziekte en kinderen uit gezinnen die geen geld hebben om te sporten. Tijdens het evenement worden verschillende activiteiten georganiseerd om donaties in te zamelen voor Spieren voor Spieren en het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen.

De recordpoging vindt nu plaats, laat in het seizoen, omdat de ijsbaan na de recordpoging haar laatste ijsweekend ingaat. De koelinstallaties gaan na zondag uit tot de komende herfst.

Rond het evenement zijn vanaf vrijdagavond tot en met zondagmiddag verschillende activiteiten in Kardinge. Het evenment is live te volgen via deze livestream. Meer informatie over het schema en doneren is te vinden op 24uuropijs.nl.

OOG sprak eerder deze maand met Kerssies over de voorbereiding van zijn recordpoging. Dat interview zie je hier.