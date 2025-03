Jeroen loopt marathon van New York om zoveel mogelijk geld op te halen voor Beatrix Kinderziekenhuis

Jeroen tijdens de laatste editie van de Plantsoenloop. Foto: eigen foto

Jeroen Eefting uit de stad wil in november mee gaan doen aan de marathon van New York. Met zijn deelname wil hij zoveel mogelijk geld ophalen voor het Beatrix Kinderziekenhuis.

Hoi Jeroen! Hoe is de marathon van New York op je pad gekomen?

“Een groot deel van mijn leven ben ik al bezig met hardlopen, waarbij ik sinds een aantal jaren actief ben bij Groningen Atletiek. De marathon van New York is voor mij persoonlijk wel een beetje het summum. Het is altijd een droom geweest om daar eens aan mee te doen. Maar dat kost veel geld. Via Groningen Atletiek kwam ik in contact met Richard. Hij is actief voor de stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis. Hij vertelde dat zij als stichting deelname aan deze marathon organiseren. Deelnemers kunnen zich daarvoor aanmelden waarmee zij ambassadeur worden van het Beatrix Kinderziekenhuis. Zij regelen de reis, en wij als ambassadeurs moeten zoveel mogelijk geld ophalen. Dat is voor mij de ideale route om mijn droom te verwezenlijken.”

Hoeveel geld moet je ophalen?

“Het gaat om een bedrag van minimaal 6.500 euro. Ik heb mezelf afgevraagd of ik dat bedrag zou kunnen ophalen. Maar eigenlijk gaat dat heel goed. Het geluk wil namelijk zijn dat ik indertijd actief ben geweest binnen studentenvereniging Dionysos die ophoudt te bestaan. Deze vereniging had nog geld in de kas, waarop er op een gegeven moment een vergadering is belegd wat er met deze centen zou moeten gaan gebeuren. Iedereen vond dat het naar een goed doel zou moeten gaan. Ik heb toen over mijn project verteld en daarop is een deel van het bedrag naar mij gegaan, en ook andere goede doelen hebben een donatie gekregen.”

Hoeveel geld heb je inmiddels opgehaald?

“Ik heb, samen met donaties die gedaan zijn, inmiddels ruim 8.000 euro binnen. Daarmee kan ik dus al zeggen dat ik deel ga nemen aan de marathon. Maar hè, die 6.500 euro is het minimale bedrag. Het zou geweldig zijn om het geldbedrag zo hoog mogelijk te krijgen, zodat we ook wat moois kunnen doen voor het Beatrix Kinderziekenhuis. Dat we het de kinderen en hun ouders, die er noodgedwongen moeten verblijven, ondanks alle ellende die zij doormaken, toch een fijne tijd kunnen geven. Dus ik heb het doel van de actie inmiddels verhoogd naar 10.000 euro.”

Mensen die jou willen helpen kunnen een donatie doen via de website, maar ze kunnen ook shirtsponsor worden hè?

“klopt. Ik heb twee shirts: een wedstrijd- en een trainingsshirt. Als je een bedrijf hebt, en je wilt mij sponsoren, dan kan het logo van je bedrijf op mijn shirt gedrukt worden. Hoe leuk is dat? Dat jouw logo straks in New York is te zien. De deadline voor de logo’s van het trainingsshirt, die ik tijdens trainingen en voorbereidende wedstrijden ga gebruiken, is namelijk al snel, op 1 april. De deadline voor het wedstrijdshirt is op 2 september.”

Het is nog zo’n acht maanden tot de marathon van New York plaatsvindt. Ben je al druk aan het trainen?

“Jazeker. Ik maak mijn trainingsrondes en daarnaast heb ik vorige week meegedaan aan de Halve Marathon van Haren. Voor de komende periode staan de Halve Marathon van Groningen op het programma, maar ook de Leekster Lente Loop en de Klap tot Klaploop. Er ligt nog wel een uitdaging in de komende herfst. De marathon van New York vindt plaats in november, terwijl het aanbod van wedstrijden in de herfst bij ons beperkt is. Dus met mijn trainers bij Groningen Atletiek wil ik om tafel hoe ik mij gedurende die periode het beste voor kan bereiden.”

Ben je wel eens eerder in New York geweest?

“Nog nooit. Sterker nog, ik ben ook nog nooit in Amerika geweest. Wel heb ik eens een overstap moeten maken op Washington Dulles International Airport. Ik was toen in Mexico geweest, maar die overstap beschouw ik niet als een bezoek aan Amerika. Ik verwacht dat het een overweldigende ervaring zal zijn. Ik verblijf vijf dagen in de Big Apple. Van andere deelnemers begreep ik dat zij hun reis verlengd hebben, maar dat ga ik niet doen.”

Heb je enig idee hoe de weersomstandigheden dan zullen zijn?

“New York heeft een landklimaat.. Het is in zekere zin vergelijkbaar met ons, waarbij ik verwacht dat in november het er een redelijk herfst zal zijn. De kans dat het tropisch op die dag zal zijn, die is zeer klein. Wel heb je kans op een vroege winterinval. Dus dat zijn scenario’s waar ik rekening mee houd.”

Wat is er zo leuk aan hardlopen?

“Dat vraag ik me soms ook af. Ik heb lang aan floorball gedaan. Maar na heel wat jaren kwam ik tot de conclusie dat ik eigenlijk helemaal niet goed ben in balsporten. Het leuke aan hardlopen is het competitieve. De persoonlijke records die je aan kunt vallen. Je gaat de strijd met jezelf aan. Maar wat ook een belangrijke rol speelt is dat het een individuele sport is binnen een groep. Ik noem mezelf een sociale einzelgänger. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Hardlopen kun je in je eentje doen. Maar je kunt het ook binnen een groep doen, waarbij je dan toch nog individueel bezig bent. Dat vind ik prachtig.”

De marathon van New York vindt plaats op 2 november. Degenen die Jeroen willen helpen en ondersteunen kunnen terecht op deze website.