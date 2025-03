Jenning de Boo ontvangt sportpenning: “Hier staat een hele trotse Groninger”

Foto: Rieks Oijnhausen

Langebaanschaatser Jenning de Boo heeft dinsdag uit handen van sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie) de sportpenning van de gemeente Groningen ontvangen. De Boo ontvangt de prijs voor zijn uitzonderlijke prestaties van dit seizoen.

“Dit is heel erg mooi”, reageert De Boo kort na de uitreiking van de prijs. “Ik heb deze penning één keertje eerder mogen ontvangen. Maar het blijft bijzonder om dit te mogen krijgen. Hier staat een trotse Groninger. Ik kan terugkijken op een heel mooi seizoen met de resultaten van het afgelopen WK-weekend als kers op de taart. Deze penning is dan een heel mooi toetje.”

Goud en zilver

De Boo heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Van het shorttrack stapte hij over naar het langebaanschaatsen. In januari 2022 reed hij tijden boven de 36 seconden op de vijfhonderd meter en boven de 1.11 op de duizend meter. Daarmee kon hij geen potten breken, maar alles werd op alles gezet om die tijden te verbeteren. Afgelopen weekend op het WK in Hamar reed hij op de vijfhonderd meter 34.58 en op de duizend meter 01.08.21. Tijden die goed waren voor respectievelijk goud en zilver.

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Wat Jenning doet is super knap”

Wethouder Inge Jongman vertelt dat ze vrijdag bij de vijfhonderd meter op het puntje van de stoel zat: “Van tevoren bekijk je de startlijst. Hoe laat begint de wedstrijd? Wanneer moet Jenning? Tegen wie moet hij schaatsen? Dat je dan zo’n geweldige prestatie neerzet, waarbij je de beste van de wereld bent op die afstand, dat is echt super knap. Daarom ontvangt hij ook deze sportpenning. En vergeet niet dat hij zijn talent hier op Kardinge heeft opgebouwd. Hij heeft keihard getraind, gebikkeld en zichzelf, met hulp van trainers, verbeterd. Dat we vandaag deze prijs mogen uitreiken, dat is natuurlijk ook op een fanatisch moment.”

Wethouder Inge Jongman en Jenning de Boo. Foto: Lars Faber Jenning de Boo zet zijn handtekening op de helm van een jong talent. Foto: Rieks Oijnhausen Op Kardinge gaf De Boo een clinic. Foto: Rieks Oijnhausen

Clinic op Kardinge

Met het WK in het Vikingskipet aan het Mjøsa meer is het schaatsseizoen ten einde gekomen. De Boo: “Ik ben zondagavond teruggekomen in Nederland. Voor mij is het nog niet achterover leunen. Deze week heb ik diverse verplichtingen, zoals vandaag, maar dat vind ik heel leuk om te doen.” Op het ijs van Kardinge gaf de 21-jarige schaatser een clinic aan de jeugd van de schaatsverenigingen die actief zijn op de Groningse ijsbaan.

Olympische Winterspelen

Toch zal ook al snel de knop omgezet moeten worden, want volgend seizoen is bijzonder vanwege de Olympische Winterspelen. “Ik ga doen wat ik de afgelopen seizoen ook deed. Het zal inderdaad allemaal net een beetje anders zijn omdat het een Olympisch seizoen is. Maar ik volg blind het schema van mijn trainer Gerard van Velde.”

Jenning de Boo: “Bedreigingen? Ik ben zelf ook nog een jonge gast hè?”

Het nieuwe seizoen belooft op voorhand al spannend te worden. Uiteraard is daar de Amerikaan Jordan Stolz als concurrent. Na de World Cupwedstrijd in Milwaukee kreeg Stolz last van een long- en keelontsteking, waardoor hij bij de wedstrijden in Polen, Heerenveen en in Hamar niet optimaal kon presenteren. Maar er zijn meer kapers op de kust. Cooper Mcleod uit Amerika bijvoorbeeld, die zich enorm aan het ontwikkelen is. En ook de namen van de 18-jarige Yevgeniy Koshkin uit Kazachstan en de jaar jongere Finn Sonnekalb uit Duitsland mogen rustig opgeschreven worden. De Boo: “Of deze jongens bedreigingen zijn? Nee, ik ben zelf ook nog een jonge gast hè?”

“Dit is heel goed voor de schaatssport”

De Boo vertelt verder: “Ik vind het ook alleen maar mooi. Stolz is nog jong (20 jaar, red.), Koshin is jong. Het klopt dat er een hele jonge generatie aan komt zetten. Maar dat is denk ik heel goed voor de sport.” De Groningse schaatser vertelt verder dat hij de komende tijd weer wat vaker in Groningen zal zijn. “In de winterperiode ben ik vanwege de wedstrijden veel van huis. Maar in de zomer zal ik wat meer in het Hoornse Meer zijn. Vanavond slaap ik bijvoorbeeld ook in de stad. Dat is wel fijn, want dan kan mijn moeder de was doen.”