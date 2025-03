JB Noord presenteert verbeterplan om grote problemen op te lossen

Het kantoor van Jeugdbescherming Noord in Assen - Foto via Google Maps Streetview

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen heeft een verbeterplan gemaakt. Dat was nodig vanwege hardnekkige problemen in de organisatie.

De stichting treedt namens de overheid op in situaties van onveiligheid voor kinderen, jongeren en volwassenen in onafhankelijkheidssituaties. Zij krijgen bij JB Noord echter lang niet altijd op tijd de hulp die ze nodig hebben. De wachttijden zijn erg lang, vanwege de hoge werkdruk, ziekteverzuim, verloop en personeelstekorten.

De organisatie dreigt daarom haar certificering te verliezen. Daarom moet de situatie wel binnen negen maanden verbeterd zijn. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben de afgelopen jaren meermalen de noodklok geluid over JB Noord en andere gecertificeerde instellingen.

Jeugdbescherming Noord wordt ingeschakeld als de veiligheid of ontwikkeling van een kind ernstig wordt bedreigd. Er is dan sprake van een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. JB Noord doet dat bij ongeveer duizend gezinnen per jaar.

De vorige maand aangetreden bestuurder Hemmala Sheerbahadoersing heeft vertrouwen in het herstel van haar organisatie: “Wij hebben de afgelopen maanden verbeteracties in gang gezet, zoals het werven van ervaren jeugdbeschermers en het fundamenteel verbeteren van onze manier van werken. Hiervan zien we nu de eerste positieve effecten.”

JB Noord heeft onvoldoende middelen om alle kosten te kunnen dragen. De betrokken Groningse en Drentse gemeenten hebben daarom toegezegd te investeren in de uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit. Het gaat in totaal om ruim 1,1 miljoen euro.