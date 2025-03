“Jammer dat van de ruim vierhonderd beelden er slechts 43 gemaakt zijn door vrouwelijke kunstenaars”

Groningen heeft een tekort aan beelden in de openbare ruimte die gemaakt zijn door vrouwelijke kunstenaars. Dat zegt Petra Koonstra van Kunstpunt Groningen. Het Kunstpunt organiseert op deze zaterdag, op Internationale Vrouwendag, een rondleiding langs twaalf van deze kunstwerken.

Hoi Petra! Is er veel belangstelling voor deze rondleiding?

“Het is heel populair. Er is ook zoveel belangstelling dat we vandaag twee rondleidingen organiseren die inmiddels alle twee helemaal vol zitten. Het komt denk ik ook omdat er in Groningen veel aandacht voor is. Wereldvrouwendag werd 114 jaar geleden ingesteld. Het is bijzonder dat we Internationale Vrouwendag op de daadwerkelijke datum kunnen vieren. En in Groningen vieren we deze dag ook al heel lang.”

De rondleiding voert langs twaalf beelden. Waarom maar twaalf?

“Je wilt het behapbaar houden in de anderhalf uur dat de rondleiding duurt. Het moet te belopen zijn en de kunst moet ook goed bespreekbaar zijn. Daarnaast hebben we ook een probleem, want in Groningen hebben we veel minder beelden van vrouwelijke kunstenaars dan van mannelijke kunstenaars. In de openbare ruimte in onze gemeente bevinden zich ruim vierhonderd kunstwerken. Ik heb laatst zelf een telling gedaan en ik kwam op 43 beelden die door vrouwen gemaakt zijn. We hebben wat dat betreft een tekort.”

Waar voert de rondleiding langs?

“De rondleiding begint bij het beeld Ultra van Sylvia B. Het beeld, dat acht meter hoog is en behoorlijk markant en iconisch is, vind je bij het Cascadecomplex. Daarna gaan we de binnenstad in. Bij Academie Minerva staat een beeld zonder hoofd en zonder armen. Het is in 1984 gemaakt door Eja Siepman van den Berg. Daarna lopen we naar de Vishoek. Nadat de prostitutie grotendeels uit deze straat is gehaald heeft kunstenares Anne Wenzel een grote vrouwenkop gemaakt als eerbetoon aan de vrouwen die het beeld van het A-kwartier bepaalden.”

En wat staat er nog meer op het programma?

“We bezoeken een aantal beelden op het Harmonieplein. Uiteraard doen we ook de muurschildering van Aletta Jacobs aan. Op een wand aan de Broerstraat, tussen de Universiteitsbibliotheek en de winkel van de RUG, is een grote muurschildering aangebracht, van 14 bij 8 meter. Centraal hierop staat Aletta Jacobs: de eerste afgestudeerde vrouwelijke arts en de eerste promovenda van Nederland. En de rondleiding eindigt in de kelder van Forum Groningen. Daar is een erg mooi kunstwerk van Nicky Assmann te zien.”

Organiseren jullie vaker rondleidingen?

“Jazeker. Gisteren hebben we bijvoorbeeld nog een rondleiding georganiseerd voor scholieren langs verschillende beelden. En op 6 april aanstaande staat er eentje gepland in Haren. En de rondleidingen vandaag zitten dus helemaal vol. Voor de goede orde; niet alleen vrouwen mogen vandaag meelopen, iedereen is welkom. Meer informatie over onze rondleidingen vind je op onze website van Kunstpunt.”

Koonstra was zaterdagochtend te gast in het radioprogramma Laan & De Vries. Zij vertelt waarom het zo belangrijk is: