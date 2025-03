Islamitische basisschool Al Kitaab krijgt toestemming om volgend jaar te openen in Stad

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten dat de islamitische basisschool Al Kitaab vanaf 1 augustus 2026 bekostiging krijgt om zich te vestigen in Groningen.

De goedkeuring is gebaseerd op een uitgebreide beoordeling door de onderwijsinspectie. Een belangstellingsmeting toonde aan dat er voldoende interesse is onder ouders.

De nieuwe school gaat vallen onder Stichting Noor, die al scholen heeft in Almere, Hilversum, Leiden, Lelystad en Utrecht. Aan RTV Noord en DvhN laat de stichting weten volgend jaar te willen beginnen 110 tot 125 leerlingen, verdeeld over de groepen 1 tot en met 5.

De gemeente Groningen had eerder bezwaar gemaakt en zorgen geuit over mogelijke gevolgen voor bestaande scholen en sociale inclusie. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) stelde eind vorig jaar dat de nieuwe school mogelijk zorgt voor verdeeldheid in het onderwijs en extra druk legt op kleinere scholen in de noordelijke stadswijken.

Maar de gemeente zich neer bij het besluit. Wethouder Carine Bloemhoff zegt samen met de Stichting Noor op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor de school. Ouders kunnen hun kind nu al aanmelden voor een plek op Al Kitaab.