Inzamelingsactie voor Oekraïne levert 48 dozen vol levensmiddelen op

Foto: ingezonden

De actie van De Sociale Brigade uit Haren waarbij er de afgelopen weken ingezameld werd bij supermarkten heeft 48 dozen vol levensmiddelen en verzorgingsproducten opgeleverd. Dat laat Willemijn Kemp van de organisatie weten.

De inzamelingsactie begon vorige maand. Vrijwilligers van De Sociale Brigade zijn bij verschillende supermarkten in de gemeente gaan staan. “In Oekraïne is er behoefte aan veel spullen, zoals voedsel in blik, tandpasta, houdbare melk, koffie, incontinentiemateriaal en pijnstillers. Mensen konden deze spullen doneren. Ze konden met ons boodschappenlijstje op pad, en na het winkelen konden de producten bij ons ingeleverd worden.”

Extra aandacht voor kinderen

In totaal zijn er dus 48 dozen opgehaald. “Het gaat voornamelijk om eten en verzorgingsproducten, maar ook schoenen en knuffels zijn er gedoneerd. Omdat het drie jaar geleden is dat de oorlog begon, hadden we bij deze actie extra aandacht voor de kinderen die al drie jaar te maken hebben met oorlogsgeweld. Hen ondersteunen we met knuffels en schoeisel.”

Hulptransport

De Sociale Brigade is een groep vrijwilligers uit Haren die kort na het uitbreken van de oorlog is ontstaan. Toen duidelijk werd dat er Oekraïense vluchtelingen opgevangen zouden worden in Haren, is De Sociale Brigade hulp gaan bieden op het gebied van ondersteuning, begeleiding en het geven van cursussen. Door de jaren heen heeft men ook een groot netwerk in Oekraïne opgebouwd, waarbij er al meerdere keren hulptransporten naar het land zijn gegaan. De ingezamelde producten zullen binnenkort naar Oekraïne gebracht worden, waarbij ze door vrijwilligers van De Sociale Brigade afgeleverd zullen worden.

Naast deze actie vond er enkele weken geleden op het Raadhuisplein in Haren ook een inzamelingsactie plaats. Deze leverde 74 bananendozen met voedsel en verzorgingsproducten op en een groot aantal knuffels. Gezamenlijk heeft de actie dus ruim 120 volle dozen opgeleverd.