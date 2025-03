Inwoners steken de handen uit de mouwen tijdens Landelijke Opschoondag

Foto: Sandra Uittenbogaart

Tientallen vrijwilligers ruimen deze zaterdag zwerfafval op. Dit gebeurt in het kader van de Landelijke Opschoondag.

De jaarlijkse actiedag wordt dit jaar voor de 23ste keer gehouden. “Het doel van deze dag is dat heel Nederland zich als groep inzet om zwerfafval in parken, straten en andere buitenruimtes op te ruimen”, vertelt de organisatie. “Deze grote voorjaarsschoonmaak biedt een kans om het nieuwe seizoen opgeruimd te beginnen. Jaarlijks worden er duizenden acties georganiseerd.”

In de gemeente gaat het om zo’n dertig verschillende acties. Het gaat om individuele acties, maar ook om gezamenlijke opruimacties van scholen, sportclubs, bedrijven en verenigingen. De Landelijke Opschoondag is een initiatief van Supporter van Schoon. Meer informatie over het initiatief en de verschillende acties vind je op deze website.