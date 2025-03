Ingebruikname nieuwe vleugel Beatrixoord Haren wordt zaterdag gevierd met open dag

Foto: 112groningen.nl

Revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren opent zaterdagmiddag de deuren voor belangstellenden. Aanleiding voor de open dag is de ingebruikname van een nieuwe vleugel.

De bouw van de nieuwe vleugel begon vorig jaar januari. De afdeling Neurorevalidatie maakt gebruik van de nieuwbouw. De vleugel biedt patiënten veel meer privacy in vergelijking met de oude situatie. Patiënten die revalideren van hersenletsel hebben behoefte aan rust en kunnen vaak weinig prikkels verdragen. De één- en tweepersoonskamers hebben een eigen toilet- en doucheruimte. Doordat de nieuwe afdeling direct aansluit op de tuin en het park rondom Beatrixoord, wordt het voor patiënten veel eenvoudiger om naar buiten te gaan voor een wandeling. Onderdeel van de nieuwbouw is een restaurant, die zich bovenop de nieuwe vleugel bevindt. Hier kunnen patiënten gasten ontvangen.

Geïnteresseerden die de nieuwe afdeling willen bekijken zijn zaterdagmiddag welkom tussen 13.00 en 15.00 uur. Voor kinderen zijn er activiteiten en behandelaren laten in verschillende kamers zien welke therapieën zij inzetten. Beatrixoord is te vinden aan de Dilgtweg 5 in Haren.