Informatiebijeenkomst over uitbreiding oefengebied straaljagers boven Stad

In De Oosterpoort is dinsdagavond een informatiebijeenkomst over de voorgenomen uitbreiding van het militaire oefengebied voor straaljagers. Belangstellenden kunnen hier vragen stellen aan experts van Defensie en andere instanties.

Het huidige oefengebied boven Friesland en de Noordzee wordt flink groter. Grote delen van Groningen en het noorden van Drenthe, waaronder onze gemeente, vallen straks ook binnen het gebied. Kleine oefenzones in het midden en zuiden van het land verdwijnen. De Koninklijke Luchtmacht wil het noordelijke luchtruim effici├źnter gebruiken. Door oefengebieden te clusteren, hoeven straaljagers minder lang te vliegen. Dit zou zorgen voor minder uitstoot en geluidsoverlast.

Oefeningen vinden plaats op minimaal 1.800 meter hoogte, waardoor straaljagers niet extra laag over Groningen vliegen. Straaljagers vliegen op werkdagen. In de zomer tussen 08.30 en 16.00 uur, met vier korte vluchten per dag. In de winter wordt ook in de avond gevlogen, tot uiterlijk 23.00 uur. Ongeveer tachtig procent van de oefeningen blijft boven zee.

De plannen zijn nu schetsontwerpen en liggen bij de Tweede Kamer. Een externe commissie onderzoekt de gevolgen. Begin volgend jaar wordt een definitief besluit genomen.

Informatie en vragen in Oosterpoort

De bijeenkomst in de Oosterpoort op dinsdagavond is van 19.00 tot 21.30 uur, en bezoekers mogen op elk moment binnenkomen.

Tijdens de bijeenkomst in De Oosterpoort kunnen bezoekers vragen stellen aan experts van: de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de Luchtverkeersleiding Nederland, het Commando Luchtstrijdkrachten en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Er zijn informatiestands over de nieuwe luchtruimindeling, effecten op geluid en uitstoot, hoger naderen en continu dalen, planning en participatie. Er is geen plenair gedeelte.