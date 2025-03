IMG trekt ruim een miljard euro uit voor schadevergoedingen in 2025

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wil in 2025 ruim een miljard euro aan schadevergoedingen uitkeren aan gedupeerden van de gaswinning. Dit staat in het jaarverslag over 2024. Door ruimere regelingen en een efficiëntere werkwijze hoopt het IMG de schadeafhandeling verder te versnellen.

In 2024 keerde het IMG 645 miljoen euro uit en werden ongeveer 100.000 schadeclaims afgehandeld. Volgend jaar moet dat bedrag flink omhoog. De organisatie wil meer mensen bereiken en sneller schadevergoeding toekennen. De focus ligt op snellere processen, lagere uitvoeringskosten en meer persoonlijk contact.

De uitvoeringskosten van het IMG daalden flink. In 2023 werd per uitgekeerde euro nog 0,78 euro aan uitvoering besteed, in 2024 was dat slechts 0,39 euro. Het IMG stelt het afgelopen jaar te hebben ingezet op een meer menselijke aanpak. Het Serviceloket voerde in 2024 meer dan 60.000 telefoongesprekken en er kwamen extra steunpunten in Grijpskerk en Vries. Ook werd een mobiel steunpunt ingezet om bewoners in hun eigen omgeving te helpen.

Een belangrijke ontwikkeling in 2024 was de introductie van ‘Daadwerkelijk herstel’, waarmee bewoners schade tot € 60.000 direct kunnen laten repareren. Ook werden de eerste aanvragen voor de Aanvullende vaste vergoeding ontvangen.

Nog sneller

In 2025 moet de schadeafhandeling verder versnellen. Naast de 1,2 miljard euro aan uitkeringen richt het IMG zich op het vinden van inwoners die nog geen aanvraag hebben gedaan, maar wel recht hebben op schadevergoeding.

“We zijn nog niet klaar; we ontvangen gemiddeld nog elke week meer dan tweeduizend aanvragen”, aldus algemeen directeur Ronald Koch van het IMG. “We willen dat Groningers en Noord-Drenten niet alleen een vergoeding krijgen, maar vooral ook een toekomst in hun herstelde huizen. Samen met bewoners, gemeenten en andere betrokken partijen bouwen we verder aan herstel.”