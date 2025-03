IJshockeyers GIJS sneuvelen in play-offs

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Voor de ijshockeyers van GIJS zit het seizoen er op. Nadat zaterdag de eerste wedstrijd in de play-offs tegen OG Capitals in Leeuwarden werd verloren, bracht ook de thuiswedstrijd op zondag verlies. Daarmee is het team uitgeschakeld.

Dat er gewonnen moest worden, was duidelijk te zien aan het spelbeeld van de Groningers. Al in de achtste minuut scoorde Derek Seguin. Lang duurde de voorsprong niet, want tien minuten later wist Joel Muizer namens Leeuwarden de gelijkmaker te scoren. GIJS was energiek en liet het er niet bij zitten. Ruim een minuut later, vlak voor het einde van de eerste periode, zette Björn Haan GIJS weer op voorsprong.

In een bomvol Kardinge zag het publiek in de tweede periode alleen Patrik Janáč namens Leeuwarden scoren, waardoor de stand weer gelijk was. In de derde periode kwam GIJS opnieuw op voorsprong: Derek Seguin tekende voor de 3-2. Het lukte GIJS niet om de voorsprong te behouden. Rastislav Veres tekende in de 57ste minuut voor de gelijkmaker, en een minuut later was het Janáč die de ijshockeyers uit de Friese hoofdstad op voorsprong zette. In de slotfase redde Björn Haan de meubelen door de 4-4 te maken. Daardoor moest een verlenging duidelijkheid brengen. Al na drie minuten in de overtime was het voorbij voor GIJS. Veres scoorde opnieuw raak waarmee de wedstrijd direct was afgelopen.

Zaterdag verloor GIJS nog met 4-1 van OG Capitals. Als de Groningers zondagavond gewonnen hadden, dan had woensdag een beslissende wedstrijd gespeeld moeten worden. Bij de play-offs wordt er gestreden om de ultieme eer wie er kampioen wordt.