Iets minder criminaliteit in Stad, maar Groningen blijft misdaadhoofdstad van Noord-Nederland

Foto via Politie.nl

Het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Groningen was vorig jaar is lager dan in 2023. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. Groningen blijft wel de gemeente met de meeste misdrijven per hoofd van de bevolking in het noorden van Nederland.

Volgens het CBS werden vorig jaar 14.965 (61.4 per duizend) misdrijven gepleegd in de gemeente. In 2023 waren dat er 15.110. Groningen stond vorig jaar op plek veertien in Nederland als het gaat om het aantal misdrijven per hoofd van de bevolking. Amsterdam voert deze lijst aan, met 89,4 misdrijven per hoofd van de bevolking.

Het gros van de misdrijven waren zogenaamde ‘vermogensmisdrijven’ (diefstallen, inbraken), hoewel dit aantal daalde met 2,4 procent. Het aantal vernielingen nam daarentegen toe, evenals het aantal gewelds- en zedenmisdrijven.