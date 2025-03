IC-verpleegkundige Sue Molloy van Martini Ziekenhuis krijgt prijs voor brandwondenprofessionals

Foto via Martini Ziekenhuis

IC-verpleegkundige Sue Molloy van het Martini Ziekenhuis heeft de ‘Brandwondenzorg Nederland Blikvanger Award’ ontvangen voor haar jarenlange inzet in de brandwondenzorg.

Ze kreeg de prijs voor toonaangevende en vooruitstrevende professionals na 43 jaar in het vakgebied. Naast haar werk als verpleegkundige speelde Molloy een belangrijke rol in de opleiding en training van collega’s. Ze was EMSB-instructeur (Emergency Management of Severe Burns) en hielp bij de ontwikkeling van scenariotrainingen. In 2022 presenteerde ze een trainingsfilm van het Martini Ziekenhuis op een internationaal congres in Turijn.

De Blikvanger Award is vernoemd naar Jacob Blik, een voormalig unithoofd van het Brandwondencentrum. De prijs wordt toegekend door de Academie Brandwondenverpleegkunde aan zorgverleners die zich onderscheiden door hun innovaties en toewijding.