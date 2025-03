Hullabaloo Festival presenteert zichzelf vrijdag bij Plato

Foto: Anneloes Struik

De organisatie van het Hullabaloo Festival staat vrijdag in muziekzaak Plato aan de Oude Ebbingestraat om de eerste headliners bekend te maken.

Tim, de vaste presentator van Hullabaloo, is gastheer van het evenement. Hij maakt alvast de eerste drie headliners van het Hullabaloo Festival bekend. Een van de headliners is de Ierse pop-rock band The Script. Het festival vindt plaat op 6 en 7 september in het Stadspark.

Het evenement bij Plato wordt afgesloten met een live act van één van de artiesten die ook op Hullabaloo Festival speelt. De aanvang is 13.30 uur.