Hullabaloo Festival maakt meer namen van optredende artiesten bekend

Foto: Anneloes Struik

De organisatie van het Hullabaloo Festival heeft nieuwe namen bekendgemaakt van artiesten die op 6 en 7 september optreden in het Stadspark. Onder hen zijn Claude, Chef’Special en Lost Frequencies.

Claude is de artiest die Nederland in mei vertegenwoordigt tijdens het Eurosongfestival. De Nederlandse band Chef’Special is al jaren een graag geziene gast op festivals. Lost Frequencies is een Belgische DJ en producer.

Andere artiesten die hun opwachting maken zijn onder meer Ronnie Flex, Roxy Dekker, Rondé, Meau, S10 en Douwe Bob, De komst van The Script, Goldband, Kensington, Sugababes, Becky Hill en Bente was eerder al aangekondigd. De organisatie wil de komende periode nog meer artiesten bekendmaken.

