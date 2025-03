Hoogkerkers kunnen weer stemmen voor ‘Sterk Hoogkerk’

Foto via Gemeente Groningen

Sterk Hoogkerk is weer van start gegaan. Sterk Hoogkerk is de burgerbegroting van Hoogkerk en de omliggende wijken. Er is 300 duizend euro beschikbaar om plannen van bewoners uit te voeren.

Tot en met 2 april kunnen bewoners van Hoogkerk, Leegkerk, Vierverlaten, Gravenburg en de Buitenhof stemmen op hun vijf belangrijkste thema’s. Tijdens het Startfeest op 4 april bepalen bewoners samen welke vijf thema’s gekozen worden. Daarna verdelen ze het budget.

Sterk Hoogkerk beleeft dit jaar zijn derde editie. De ideeën uit de eerste editie zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd. Het gaat onder meer om een hondenspeelpark, speeltoestellen voor een speeltuingebouw, bloemenperken en bankjes. Aan de plannen van vorig jaar wordt nu gewerkt, zoals en nieuwe glijbaan voor het zwembad en verbetering van de openbare ruimte in de Molukse wijk.