Honderden mensen bezoeken ‘femicide-vrachtwagen’: “Probleem is veel groter dan je denkt”

Foto: Rieks Oijnhausen

Zo’n vierhonderd mensen hebben zaterdag een bezoek gebracht aan de ‘femicide-vrachtwagen’ die op de Grote Markt stond. Wim Hertgers vertelt dat de belangstelling niet eerder zo groot is geweest.

Hoi Wim! Vandaag stonden jullie van 11.00 tot 16.30 uur op de Grote Markt. Hoe is het gegaan?

“We zijn inmiddels al een tijdje met onze vrachtwagen onderweg, maar we hebben het niet eerder zo goed gehad. De belangstelling was met vierhonderd mensen erg groot. Wij denken dat het komt omdat er juist in Groningen veel aandacht aan is besteed. Daarnaast spelen ook de fraaie weersomstandigheden een rol en de prominente plek waar we mochten staan. De Grote Markt is toch de plek waar veel mensen passeren.”

Sanne

Wim en zijn vrouw Monique hebben in 2023 hun dochter Sanne verloren aan femicide. Sanne werd in haar eigen huis vermoord door haar ex-partner, een politieagent die daarna zelfmoord pleegde. Haar dood sloeg een gat in het leven van haar familie. “Slapen is een drama en de lege stoel aan tafel blijft voor altijd leeg”, liet Hertgers eerder weten. Toch werd besloten om het verdriet om te zetten in actie. Tijdens een reis naar Spanje, kort na Sanne’s dood, zag Hertgers voor het eerst het woord ‘femicide’. “Ik had namelijk nog nooit gehoord van het woord femicide, totdat het Sanne overkwam.” Samen met Stichting Open Mind liet hij een vrachtwagen beplakken met informatie en beelden over femicide. De vrachtwagen reist nu door heel Nederland om het probleem zichtbaar te maken.

Tekst gaat verder onder de foto:

Bij de vrachtwagen was er zaterdag veel belangstelling. Foto: Rieks Oijnhausen

Hoe is de dag verlopen?

“In de vrachtwagen kon de korte film ‘het ligt aan mij’ over femicide, oftewel moord op een vrouw vanwege haar geslacht, bekeken worden. Na afloop van de film was er de mogelijkheid om in gesprek te gaan. Samen met mijn vrouw was ik aanwezig, maar ook diverse vrijwilligers en de Stichting Open Mind. Omdat er zoveel mensen kwamen, hebben we ook veel emotionele gesprekken gezien en aangehoord. Mensen die bijvoorbeeld een dochter hebben die hier op dit moment midden in zit.”

Op jullie vrachtwagen stonden ook Groningse slachtoffers van femicide afgebeeld hè?

“Klopt. De beeltenis van Annemieke uit Roden was te zien. Zij is in de zomer van 2013 op 17-jarige leeftijd vermoord omdat ze de relatie verbrak. Jet uit Winsum is vorig jaar februari op 17-jarige leeftijd om het leven gebracht. En Sandra uit Nieuwediep is vorig jaar mei vermoord door haar partner. De moeder van Annemieke was vandaag ook aanwezig, en dat geldt ook voor de ouders van Jet en Sandra. Dat is uiteraard heel moeilijk, maar ook heel waardevol, waarbij die van Sandra bijvoorbeeld meegeholpen hebben.”

Zeg je daarmee dat dit probleem wellicht veel groter is dan de meeste mensen kunnen bevroeden?

“Dat weet ik wel zeker. Van de tien mensen die je aanspreekt zijn er zes die je een voorbeeld van femicide kunnen geven. Die dat meemaken of meegemaakt hebben in de familie of in hun directe omgeving. En omdat het dus om een heel groot probleem gaat, hopen wij ook dat de ogen open gaan en dat het heel belangrijk is dat er een landelijke organisatie komt waar je voor femicide terecht kunt.”

Op dit moment is dat teveel versnipperd?

“Klopt. Hier in Groningen heb je de organisatie Filomena. Zij zijn opgericht om femicide te voorkomen. In bijvoorbeeld Rotterdam is deze organisatie ook actief. Maar waar wij vandaan komen, uit Eibergen, daar heeft het een andere naam. En dat maakt het onduidelijk. Daarom pleiten wij voor een landelijke organisatie, met overal hetzelfde telefoonnummer, waar je terecht kunt voor de beste hulp als je in zo’n situatie terecht komt.”

Dat het probleem zo groot is, en dat wij dat nu optekenen, dat zou de politiek ook wakker moeten schudden…

“We voeren inderdaad gesprekken met staatssecretaris Ingrid Coenradie (PVV) van Justitie en Veiligheid. We zijn in november met de vrachtwagen gaan rijden. We tekenen nu op elke locatie die we bezoeken, verhalen op. Dat laat zien dat het probleem heel groot is. Wij zijn het gaspedaal in gaan trappen om hier aandacht voor te vragen. En daar willen we ook mee doorgaan tot dit landelijke meldpunt er is.”