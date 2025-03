Hoge Raad bevestigt na langslepend conflict: beurspromovendi waren toch echt werknemers van UMCG

Foto: Google Maps - Streetview

De 44 studenten geneeskunde die tussen 2016 en 2018 werden aangenomen als beurspromovendi bij het UMCG, moeten toch echt als werknemer worden gezien. Na eerdere uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof stelt ook de Hoge Raad vast dat het ziekenhuis hen had moeten behandelen als werknemers.

De (voormalige) coassistenten in het UMCG begonnen zeven jaar geleden een zaak tegen het ziekenhuis. Zij vonden dat ze werknemers zijn, omdat ze hetzelfde werk deden als promovendi die vóór 2016 en na 2018 werden aangenomen op een arbeidscontract. Ze vonden daarom dat ze recht hadden op secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiegeld en/of een eindejaarsuitkering.

Volgens het UMCG betrof het hier echter een studietraject, waarbij de studenten afwisselend werkten aan hun promotieonderzoek en het afronden van hun studie geneeskunde. Omdat ze veel meer vrijheid hadden dan werknemer-promovendi, hoefden ze ook geen vrije dagen op te nemen en was er geen sprake van een gezagsrelatie, zoals bij werknemers,

Langslepend conflict beslecht

De Groninger rechtbank oordeelde in 2022 dat de studenten niet het recht hebben op hetzelfde loon, omdat ze zouden hebben geweten waar ze ‘ja’ tegen hadden gezegd toen ze aan het traject begonnen. Daar namen de (voormalige) promovendi geen genoegen mee en gingen in hoger beroep.

Het gerechtshof stelde hen in 2023 in gelijk en meent dat de studenten wel degelijk werknemer waren. Hun vrijheid was slechts beperkt en de promovendi moesten gewoon solliciteren. Bovendien verrichten ze ‘productieve arbeid’ ten behoeve van het UMCG.

Daar was het UMCG het op haar beurt niet mee eens en ging in cassatie bij de Hoge Raad. De hoogste rechtsprekende instantie stelde het ziekenhuis vrijdag opnieuw in het ongelijk. Volgens de Hoge Raad is er voor deze groep sprake van een arbeidsovereenkomst.

Daardoor hebben de promovendi nu recht op achterstallig vakantiegeld, niet uitbetaalde vrije dagen, eindejaarsuitkeringen en eventuele pensioenheffingen.

Experiment gestopt, maar toch niet helemaal?

De RUG en daarmee het UMCG hebben het experiment met beurspromovendi in september vorig jaar gestopt. Dat betekent dat promovendi nu in dienst zijn van de RUG en daarmee worden gezien als normale werknemer.

Maar de RUG heeft een uitweg gevonden als het gaat om buitenlandse studenten: zij kunnen nog wel als ‘gast’ worden aangemerkt. Zij krijgen nog dan alleen een beurs met een toelage. Volgens de UKrant uitten zij onlangs hun onvrede over de regeling.