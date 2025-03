Henk Emmens niet in nieuw provinciebestuur: BBB-gedeputeerde vindt geen ruimte voor ‘afwijkende meningen’

Foto via Provincie Groningen

Na Tjeerd van Dekken heeft ook BBB-gedeputeerde Henk Emmens dinsdagmiddag laten weten aan niet terug te keren als gedeputeerde binnen de provincie Groningen. Emmens ziet, naar eigen zeggen, geen toekomst meer voor zichzelf in een nieuw provinciebestuur.

Emmens schrijft in een verklaring dat hij geen beleid goed kan maken als hij elk woord moet afwegen. “Als ik elk woord moet afwegen en er voortdurend een politiek vergrootglas op mij ligt, wordt het voor mij onmogelijk om beleid op een authentieke manier vorm te geven en uit te voeren”, schrijft Emmens. “Veranderingen en andere perspectieven worden volgens Emmens moeilijk geaccepteerd in de politiek. Maar juist veranderingen, afwijkende meningen, een ander geluid, zijn van groot belang in een samenleving. Je hoeft het niet eens met elkaar te zijn, verdieping in een ander standpunt is al pure winst.”

Daarmee duidt de vertrekkende politicus ogenschijnlijk onder meer op de diverse keren dat hij onder vuur kwam vanwege uitingen en zijn gedrag op sociale media. Hij had sympathie getoond voor complottheorieën rond corona (iets waar hij later afstand van nam) en steunde Farmers Defence Force in een opmerking over ‘hoogverraad’ rond Europese subsidies voor boeren. De kritiek bleef aanhouden, want in februari kreeg hij nog een motie van wantrouwen vanwege zijn optreden in het debat over plannen voor het landelijk gebied. Statenleden vonden dat hij onbetrouwbaar en onprofessioneel bestuurde en feitelijk onjuiste informatie verspreidde.

Na de val van het college in september, toen BBB tegen een windparkuitbreiding stemde, verslechterde de situatie volgens Emmens. “Na het vallen van de coalitie in september is er veel gesproken over het college en de collegeleden, maar nagenoeg niet met het college. Dit tot mijn grote spijt.” Toch kijkt Emmens met trots terug op wat hij heeft bereikt: “Ik ben dankbaar dat ik deze rol heb mogen vervullen met als basisresultaat samenwerking door alle onderwerpen en meningen heen.”

Weinig over van huidig college

Nu ook Emmens stopt, wordt duidelijk dat er weinig overblijft van het oude provinciebestuur wanneer een nieuwe coalitie is gevormd. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) kondigde vorige week aan te stoppen. Ook zitten de partijen van gedeputeerden Johan Hamster (ChristenUnie) en Bram Schmaal (Groninger Belang) niet meer aan de onderhandelingstafel bij de vorming van een nieuw provinciebestuur. Daardoor zou alleen de partijloze Susan Top in een nieuw provinciaal college plaats kunnen nemen.

De partijen achter het huidige provinciebestuur (BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang) trokken eind september de stekker uit de samenwerking vanwege onenigheid over een windpark bij de Eemshaven. Sindsdien praten BBB, PvdA, GroenLinks en VVD met elkaar over een nieuwe provinciale samenwerking.