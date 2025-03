Henderika Kingma aangesteld als manager Vrouwenvoetbal van FC Groningen

Henderika Kingma, foto: FC Groningen

Henderika Kingma is de nieuwe manager Vrouwenvoetbal van FC Groningen. De huidige trainer/coach van meiden onder-17 heeft een overeenkomst getekend tot medio 2028.

De eerstvolgende belangrijke taak voor Kingma wordt het aanstellen van een trainer voor FC Groningen Vrouwen 1. Het team treedt komend seizoen toe tot de Vrouwen Eerste Divisie.

Kingma heeft de opleiding Sportkunde afgerond aan de Hanzehogeschool en was voor haar komst naar FC Groningen als assistent-trainer lid van de technische staf van Oranje Nassau Vrouwen 1. De afgelopen twee seizoenen is Kingma trainer/coach geweest binnen de FC Groningen Opleiding en heeft ze de meidenselecties begeleid.

Kingma is vereerd met haar benoeming: “Daar ben ik best wel trots op en vooral het vertrouwen dat ik van de club krijg, dat onder meer uit de lengte van mijn contract spreekt, doet me goed. FC Groningen staat heel duidelijk voor groei en ontwikkeling. (…) Met de toetreding tot het betaald voetbal voelt het alsof we nu met het eindproduct aan de slag kunnen. Voor mijn gevoel gaan we nu écht los.”