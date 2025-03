Hekken geplaatst rondom C&A voor verbouwing

Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

De werkzaamheden van de C&A aan de Herestraat zijn begonnen. Deze week zijn er hekken rondom het pand geplaatst. Naast de buitenkant wordt ook het interieur aangepakt: de winkel wordt kleiner en er komen nieuwe appartementen.

In maart en april gaat het oude interieur van de winkel eruit. In mei en juni verwijdert de aannemer de oude gevels van de tweede en derde verdieping. In de periode van augustus dit jaar tot het najaar van 2026 gaat de verbouw van start: eerst het interieur, dan de buitenkant.

Minder winkelruimte

De toekomstige winkelruimte beperkt zich tot twee verdiepingen. De hogere verdiepingen het pand worden verbouwd tot huurwoningen. Dit worden 36 appartementen en 8 maisonnettes (woningen met twee verdiepingen).

In de laatste fase van de verbouw worden de nieuwe gevels geplaatst. In de kelder van het gebouw komt een fietsenstalling voor 500 fietsen. De C&A krijgt dit voorjaar een tijdelijke vestiging in de Herestraat.