Hanze-studenten willen tram naar Zernike liever vandaag dan morgen: ‘Bus zit aan limiet, tijd voor structurele oplossing’

Het openbaar vervoer in de gemeente Groningen moet de komende jaren flink worden uitgebreid. Daarmee ligt ook de aanleg van tramverbindingen weer op tafel. Die boodschap wordt aan de Hanze met gejuich ontvangen. De Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) wil dat er snel een tramverbinding komt naar de Zernike Campus.

Volgens de HSV is het openbaar vervoer naar de campus niet langer houdbaar door overvolle bussen, vertragingen en slechte aansluitingen. “De bus zit aan z’n limiet”, stellen Martin Schinkel en Matthijs Tuinstra.

De vereniging wijst erop dat de huidige situatie schadelijk is voor de studievoortgang en mentale gezondheid van de studenten. “De bussen naar de Zernike Campus zitten elke dag vol, en het is steeds moeilijker om op tijd op college te komen. Een uitgevallen rit of overvolle bus kan zomaar een gemiste toets of stage-afspraak betekenen. Dit heeft grote gevolgen voor de voortgang van je studie en kan erg frustrerend zijn.”

‘Tijd voor actie’

De groei van de stad maakt de situatie alleen maar urgenter, stelt de HSV. “Het is tijd voor actie. De gemeente moet nu eindelijk serieuze stappen zetten en samen met de reizigers een goed plan voor het openbaar vervoer ontwikkelen.”

De belangenvereniging benadrukt dat de tram een structurele oplossing biedt. “In steden als Gent draait het tramnetwerk al jaren goed, en waarom zou dat hier niet kunnen? De tram is een duurzame en betrouwbare oplossing die de drukte op de buslijnen aanzienlijk zou verminderen.”

‘Geen gimmick’

De tram is geen nieuw idee in Groningen. Tot halverwege de vorige eeuw reed er gewoon een tram door de stad. En in 2011 lagen er plannen voor een nieuw netwerk. Die gingen niet door en een groot deel van het toenmalige gemeentebestuur stapte er zelfs om op. Dat kwam destijds deels door de kosten, deels door politieke verdeeldheid.

Dat mag dit keer niet weer gebeuren, besluit de HSV: “Als Groningen serieus werk wil maken van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid, dan is het tijd voor een structurele oplossing. De tram biedt dat perspectief. Niet als gimmick of prestigeproject, maar als robuust, bewezen systeem voor een stad die vooruit wil. Groningen moet stoppen met dromen – en durven kiezen.”