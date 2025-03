Handvol Vindicaters die zich misdroeg in Frans skioord wordt ‘definitief geschorst’

Screencap uit video (via Studentenkak Instagram)

Een ‘handjevol’ leden van studentenvereniging Vindicat wordt, zo meldt DvhN dinsdagmiddag, ‘definitief geschorst voor wangedragin een hotel in het Franse skigebied Risoul.

De vereniging schorste een dag nadat het incident naar buiten kwam zo’n tachtig leden voor drie dagen. Inmiddels is duidelijk wie onder meer een balkon heeft beklad en een deur heeft vernield. Zij krijgen nu te maken met de regels van Vindicat en worden daarom hoogstwaarschijnlijk voor langere tijd geschort.

De Vindicat-leden waren op eigen gelegenheid in Risoul via een groepsreis van Sunweg. Daar werden ze uit hun hotel gezet na ernstig wangedrag. Ook andere hotels wilde de studenten niet meer huisvesten, waarna er voor hen niets anders opzat dan naar huis te gaan. Er doken beelden op waarop te zien is dat iemand met zijn hoofd een deur kapot slaat. Ook zou er zijn gevochten met de politie en beveiliging, gepoept op balkons, geplast in de lift en afwasmiddel over computers gegooid.

De Franse politie moest met zes man de studenten in toom proberen te houden. Ook zij kregen te maken met agressie van zo’n honderd studenten, allemaal onder invloed. Inmiddels is duidelijk dat de Franse justitie geen strafrechtelijk onderzoek start, omdat er geen klachten zijn ingediend.