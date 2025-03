Half september opnieuw toptennis in Stad: Davis-Cupduel tussen Nederland en Argentinië wordt gespeeld in MartiniPlaza

Foto: Paul Blom

Het Nederlandse Davis Cupteam speelt op 12 en 13 september tegen Argentinië in Martiniplaza. Dat heeft tennisbond KNLTB bekendgemaakt. Het is daarmee de derde keer op rij dat Martiniplaza gastheer is van een Davis Cup-duel in ons land.

Dat maakt sportwethouder Inge Jongman extra enthousiast: “We zijn trots dat de Davis Cup opnieuw naar Groningen komt. Tijdens de afgelopen twee edities in Martiniplaza maakten de tennissers en het publiek er een prachtig feest van.”

Dat beaamt Willem Kok, directeur van Martiniplaza: “Twee dagen lang genieten van topsport in een fantastische sfeer. Een feest voor tennisliefhebbers, maar eigenlijk voor iedereen! We kunnen niet wachten!”

Nederland heeft goede kaarten

Nederland en Argentinië speelden eerder in 2009 tegen elkaar. Argentinië won toen. De kaarten zijn dit keer echter anders geschud: Nederland staat derde op de ranking met de Davis Cup-mannen. Argentinië staat nu tiende, dus de kansen op winst voor Oranje zouden hoger moeten zijn.

Het Nederlands Davis Cup-team behaalde vorig jaar de finale van de Davis Cup in Malaga, de eerste keer in de 104-jarige geschiedenis van de Davis Cup dat het team in de finale stond.

De inzet is dit keer deelname aan de Davis Cup Finals in november in Bologna. Voor de ontmoeting wordt, zoals gebruikelijk, weer een indoor hardcourt aangelegd in de evenementenlocatie in Stad. De voorinschrijving voor tickets is inmiddels begonnen en hier te vinden.