Gyas haalt anderhalf miljoen op voor verbouwing boothuis: “We zijn hechter geworden”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het is roeivereniging Gyas gelukt om met een crowdfundingsactie anderhalf miljoen euro op te halen voor de verbouwing van het boothuis. Dilan Russchen van de vereniging laat weten dat door de actie de vereniging hechter is geworden.

Hoi Dilan! Hoe blij zijn jullie?

“Ontzettend blij. Als bestuur zijn we net teruggekeerd van vakantie. We zijn eind vorig jaar met de crowdfundingsactie gestart. Het doel was ambitieus, omdat anderhalf miljoen euro ophalen een aanzienlijk bedrag is. In het begin hebben we ons wel wat zorgen gemaakt. Gaan we het wel halen? Maar het is echt als een speer gegaan. Toen we eenmaal de 1 miljoen euro passeerden, wisten we dat het een kwestie van tijd was voordat we het doel bereikten.”

Heb je enig idee hoeveel mensen een donatie gedaan hebben?

“Die getallen hebben we niet. Maar je kunt je voorstellen dat het om een hele grote groep mensen gaat. Niet alleen huidige leden, maar ook ouders, vrienden en oud-leden die hun steentje hebben bijgedragen. En ook vanuit de vereniging zelf zijn acties ondernomen. Eerstejaars hebben bijvoorbeeld onlangs een ergo-marathon gehouden waarmee geld werd opgehaald.”

Wat zegt jou dit?

“Dat het echt als een warm bad voelt. We weten natuurlijk dat we een leuke vereniging hebben, waar mensen het naar hun zin hebben. Maar bij deze actie zie je pas echt de verbondenheid. Dat oud-leden tevoorschijn komen en een bijdrage doen. Ik heb het gevoel dat we door deze grote verbouwingsplannen dichter naar elkaar toe zijn gegroeid. Dat we hechter zijn geworden. Sowieso zijn we van plan om nog een feest te organiseren in het thema van de verbouwing, om iedereen te bedanken.”

De verbouwing. Het gaat om een grote verbouwing hè?

“Ons Bootenhuysch wordt volledig vernieuwd en wordt met achthonderd vierkante meter vergroot. Het huidige gebouw is ongeveer veertig jaar oud. Het is gebouwd in een tijd dat we vierhonderd leden hadden. Inmiddels hebben we rond de veertienhonderd leden. De huidige faciliteiten zijn te krap geworden. Om dit op te lossen bouwen we er een verdieping bovenop.”

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

“De bedoeling is dat we in oktober gaan beginnen. Dan moeten de eerste palen geslagen worden. Het voorlopige ontwerp is inmiddels af. Op zeer korte termijn hopen we de definitieve plannen te kunnen presenteren. Eind april vindt er een ledenvergadering plaats. We hebben het over een groot project, daarom vinden we het belangrijk dat we de plannen aan de leden voorleggen. Als zij instemmen, en de vergunningen zijn rond, dan kan in de herfst begonnen worden met de werkzaamheden.”

Ik kan me zo voorstellen dat er ook een reden is om in de herfst te starten…

“Absoluut. Dat is het meest ideale tijdstip. De KEI-week is dan geweest en de nieuwe leden, die zich aansluiten bij de vereniging, hebben dan hun introductie gehad. De winter staat dan voor de deur, en dat is een periode dat er minder geroeid wordt. Door de werkzaamheden zullen we een korte periode dicht moeten, hoewel het wel de bedoeling is om grotendeels functionerend open te blijven. Als alles volgens plan verloopt, dan moeten de werkzaamheden volgend voorjaar afgerond zijn. We zitten te denken voor het einde van het schooljaar, zodat we tijdens de zomer weer volledig open kunnen.”

Als bestuurslid vervul je deze functie voor een jaar. Is het ook vervelend om komende zomer het stokje over te moeten dragen?

“Ik denk dat ik namens iedereen kan spreken dat we ontzettend trots zijn op wat wij als bestuur hebben neergezet. We gaan zo goed mogelijk het stokje overdragen. En wat je zegt klopt, maar onze betrokkenheid blijft natuurlijk. Degene die in de bouwcommissie zit zal bijvoorbeeld actief blijven meedoen. Zij hebben veel kennis. Daar moet je gebruik van maken.”

Verslaggever Olivier Steppé maakte in december een reportage over het onderwerp: