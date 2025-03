Grote opkomst bij bijeenkomst over straaljagers op Eelde

Foto 112groningen.nl

Meer dan driehonderd mensen kwamen dinsdagavond naar Paterswolde voor een bijeenkomst van actiegroep F35 Nee. Dat meldt RTV Drenthe. De actiegroep wil omwonenden (ook uit onze gemeente) mobiliseren om, met zoveel mogelijk mensen, de komst van straaljagers naar Groningen Airport Eelde definitief van tafel te krijgen.

Het actiecomité wordt al gesteund door ruim dertig bedrijven, natuurorganisaties en omwonenden van Groningen Airport Eelde. De avond in Paterswolde was bedoeld om, samen met lokale en regionale overheden, te overleggen hoe actie tegen de straaljagers op Eelde vorm moet krijgen. De belangstelling daarvoor was zo groot dat niet iedereen in de zaal paste. Sommige bezoekers moesten noodgedwongen via een livestream meekijken.

Defensie onderzoekt nog steeds of Groningen Airport Eelde ruimte kan bieden voor extra straaljagervluchten. Lelystad Airport blijft de beste kandidaat, maar staatssecretaris Tuinman (BBB) van Defensie houdt ook Groningen Airport Eelde in het vizier voor uitbreiding van de vliegcapaciteit met F-35’s. Dat zou jaarlijks 2.300 extra vliegbewegingen betekenen.

Volgens RTV Drenthe begrepen veel aanwezigen de noodzaak van de uitbreiding, zeker met het oog op de internationale gebeurtenisen van de afgelopen dagen en weken. Maar bezoekers maken zich zorgen over geluidsoverlast, trillingen, woningwaardedaling en de impact op natuur en gezondheid. Ook leeft het gevoel dat het aardbevingsgebied al te veel te verduren heeft gehad.

De provincies Groningen en Drenthe, gemeenten en natuurorganisaties hebben zich eerder uitgesproken tegen het plan. Drenthe gaf zelfs een formele ‘no-go’. Toch ligt de uiteindelijke beslissing bij het kabinet. Eind mei wordt besloten of Eelde daadwerkelijk straaljagers ontvangt. Vrijdag is er nieuw overleg met staatssecretaris Gijs Tuinman. Bestuurders hopen hem opnieuw te overtuigen dat de straaljagers niet naar Eelde moeten komen.