Groningse mbo-studenten vallen in de prijzen bij Skills The Finals

Foto: World Skills Netherlands

Verschillende studenten van het Alfa-college, Noorderpoort en ROC Menso Alting zijn vrijdag in de prijzen gevallen bij Skills The Finals. De finalewedstrijd werd gehouden in de RAI in Amsterdam.

Skills The Finals is een jaarlijkse wedstrijd waarbij op donderdag en vrijdag ruim zeshonderd finalisten streden om de titels. Bij verschillende finalewedstrijden moesten studenten live hun vaardigheden laten zien. Eén van de aanwezigen was minister Eppo Bruins (NSC) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. “De afgelopen jaren zien we dat er meer waardering is gekomen voor vakmensen. Die waardering is er in woorden, maar nu ook in daden. Neem als voorbeeld de stagevergoeding. Als je een bijbaan hebt en stage gaat lopen, valt een deel van je inkomen weg. Dan kun je soms niet rondkomen en dat geeft stress. Daarom vind ik het belangrijk dat je tijdens je stage ook een stagevergoeding krijgt. We moeten niet alleen zeggen dat we studenten op het mbo waarderen, maar dat ook laten zien.”

Realistische casussen

Bij de finales werden levensechte werkplekken nagebootst, zoals een tandartskliniek, een restaurant en een bouwplaats. Bij beroepen waarbij gewerkt wordt met mensen, waren acteurs aanwezig voor realistische casussen. Zo was er voor de finalisten voor Pedagogisch Medewerker een klaslokaal gebouwd met in de ruimte een groep basisschoolkinderen. En bij de kapperswedstrijd moesten deelnemers een kapsel opsteken dat perfect bleef zitten tijdens een daaropvolgende dansact.

Prijswinnaars

Eerste prijzen waren er uiteindelijk voor Dion Witten van het Alfa-college bij de wedstrijd CNC Frezer. Een CNC-frezer bestuurt een computergestuurde freesbank. En Corine de Rooij van het Menso Alting won de eerste prijs bij de wedstrijd Managementassistent. Daarnaast waren er prijzen voor Jarno Bouwhuis van het Alfa-college, die derde werd in de categorie bouwtimmeren. Jan Korblet van het Alfa-college won de tweede prijs bij het metselen. Sanne Dijkshoorn van Menso Alting werd derde bij Onderwijsassistent. Daphne Stuurwold van Noorderpoort wist de derde prijs te winnen bij de wedstrijd Schoonheidsspecialist en Lili Nadieh Bremer van het Alfa-College werd derde bij Verzorgende IG.