Groningse filmklimaat zit in de lift: “We moeten niet bang zijn voor de grote reuzen”

Jetze Koper (r) neemt de prijs in ontvangst. Foto: Annelies van Santen

In Forum Groningen werden zaterdagavond de prijzen voor de Beste Groninger Film 2024 uitgereikt. Bij de categorie Talent Award won de film Soliloquy van regisseur Roman Hageman.

“We kijken terug op een hele leuke avond”, vertelt producent Jetze Koper. “Roman was verhinderd om aanwezig te zijn, daarom was ik samen met cameraman Martijn present. We hebben veel mensen gezien, veel handen geschud en veel gesprekken gevoerd. Wat dat betreft is de avond de afgelopen jaren ook echt uitgegroeid tot een netwerkavond, wat heel waardevol is. En dat je uiteindelijk dan de prijs in ontvangst mag nemen in deze categorie, dat is fantastisch. Daar zijn we heel blij mee.”

Soliloquy

De film Soliloquy werd opgenomen in 2023 en verscheen vorig jaar. De film gaat over Kay. Kay is een acteur die voortdurend bekritiseerd wordt door zijn regisseur. De onophoudelijke afkeuring brengt Kay uit balans en stort hem in een spiraal van zelftwijfel. “We hebben deze film indertijd voor onszelf gemaakt om te onderzoeken wat je in twee dagen kunt maken. Voor dit project hadden we de film Koortsdroom gemaakt. Dat was een groot project wat veel druk op de ketel gebracht. Omdat we bij dit project samenwerkten met de Kunstraad en diverse fondsen, moesten we binnen bepaalde kaders blijven. Soliloquy was een project waarmee we vrijheid hadden. Op die manier hebben we het ook gemaakt.”

Regisseur Roman Hageman (m). Foto: ingezonden De opnames tijdens de film Soliiloquy. Foto: ingezonden

“Ik was niet verrast, wel ontzettend blij”

Naast Soliloquy waren er nog twee films genomineerd. “Je weet niet wat je kunt verwachten. Het is een juryprijs. Met welke ogen kijkt de jury? Waar letten ze op? Ik ben naar de avond toegegaan met het idee dat het mogelijk zou kunnen zijn dat we de prijs zouden winnen. Tijdens de uitreiking bouwde de jury op naar de climax, en door hun woorden goed te interpreteren, had ik op een gegeven moment in de gaten welke kant het op ging rollen. Dus ik was niet verrast, maar ik ben wel ontzettend blij.”

“Kwaliteit is de afgelopen jaren flink omhoog gegaan”

De Groninger Filmprijs wordt inmiddels al verscheidende jaren uitgereikt. “Wat je ziet is dat de sector in de noordelijke provincies in de lift zit. Je kunt zeggen dat sinds Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad was, het echt is gaan bloeien. De kwaliteit is de afgelopen jaren flink omhoog gegaan. Kijk naar de films en documentaires die gisteravond te zien waren. Daar zitten echt ‘beukers’ van producties tussen, waar we als Noorden heel trots op kunnen zijn. Ik heb dat gisteravond ook benoemd in mijn speech, dat we in het Noorden op deze voet door moeten gaan.”

“Amsterdamse filmmakers zou je naar Groningen kunnen halen”

Bij het maken van films en documentaires wordt al snel gedacht aan de Randstad waar het allemaal moet gebeuren. “Het Noorden groeit, waardoor je in kwaliteit toenadering ziet. Het is denk ik heel belangrijk om elkaar niet als concurrent te zien, maar vooral te kijken naar hoe je samen verder kunt. Dat je de krachten gaat bundelen. Om een voorbeeld te geven: in de Randstad zit het geld. Maar in Groningen liggen de mogelijkheden. Wil je in de Randstad een film maken op locatie, dan komen er allerlei vergunningsaanvragen om de hoek kijken. Terwijl je hier in Groningen bij de eerste de beste boer aan kunt kloppen, waarna je gastvrij wordt ontvangen en er van alles mogelijk is. Daar zou je veel meer uit kunnen halen. Het zou een goede optie zijn, om Amsterdamse filmmakers naar Groningen te halen, waardoor er een klimaat ontstaat waarbij je van elkaar leert, elkaar helpt, en uiteindelijk het Nederlandse product naar een veel hoger niveau tilt, waardoor iedereen wint.”

“Niet bang zijn voor de grote reuzen”

Volgens Koper zijn de omstandigheden in Groningen om meerdere redenen prima. “Kijk bijvoorbeeld naar de opleidingen die we hier hebben. Onze cameraman Martijn heeft gestudeerd aan de Noorderpoort. Ze hebben daar een hele goede opleiding op dit gebied, die echt staat als een huis. Er wordt talent geleverd. En dat geldt ook voor de Filmvereniging Groningen en voor Forum Groningen die een heel goed fundament hebben neergezet. Ik ben er heilig van overtuigd dat als je over tien jaar opnieuw gaat kijken, dat de kwaliteit in het Noorden drie keer zo hoog is als nu. En dat kunnen we bereiken door samen te werken met de Randstad en vooral niet bang te zijn voor de grote reuzen.”

In Forum Groningen werden er prijzen uitgereikt in vier categorieën. In de categorie non-fictie-film won de documentaire Huilende Bruiden van Tom Tieman. Love Language werd verkozen tot beste fictie-film en won ook de publieksprijs. Gedachtes in mijn hoofd won in de categorie Opdrachtfilm.