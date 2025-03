Groningse Anjet Daanje schrijft het beste boek van deze eeuw

Foto Henk Veenstra

De Groningse schrijfster Anjet Daanje heeft volgens kenners het beste boek van deze eeuw geschreven. Het gaat om ‘Het lied van ooievaar en dromedaris’. Dat blijkt uit een rondvraag van NRC.

NRC hield de rondvraag onder tachtig kenners van de literatuur speciaal voor de boekenweek. Deze recensenten, academici, boekhandelaren en andere kenners leverden een persoonlijke top tien in van boeken van de afgelopen 25 jaar. Die werden allemaal bij elkaar opgeteld, wat leidde tot een top 50. Op de tweede plaats in de ranglijst staat ‘Vallen is als vliegen’ van Manon Uphoff en op de derde plek ‘Tirza’ van Arnon Grunberg.

NRC: “Het lied van ooievaar en dromedaris’ is een elfdelige roman die anderhalve eeuw omspant. Het boek omdat spookverhalen, sociaal realisme, liefdesgeschiedenissen, driehoeksverhoudingen, horror, een obsessieve speurtocht en een intiem rouwverhaal. Er werden al meer dan 100 duizend exemplaren van verkocht.