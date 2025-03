Groninger (23) verdachte van witwassen cryptogeld blijft vast

Foto: TheDigitalWay via Pixabay

Een 23-jarige man uit Groningen die eind december werd aangehouden op verdenking van het witwassen van cryptogeld blijft langer in voorarrest. De verdachte zou jongeren hebben ingeschakeld om namens hem bankhelpdeskfraude te plegen.

Het onderzoek heeft, zo stelt het Openbaar Ministerie, tot nu toe zes strafbare feiten aan het licht gebracht. Drie slachtoffers zouden samen voor meer dan 250.000 euro zijn opgelicht. Justitie ontdekte dat grote geldbedragen via verschillende rekeningen en cryptorekeningen bij de verdachte terechtkwamen. Justitie vermoedt dat hij op deze manier veel crimineel geld verdiende en daar een luxe leven van leidde.

In deze zaak werden in december 2024 en januari van dit jaar invallen gedaan in Groningen, Assen en Delfzijl. Daarbij nam justitie 1,5 miljoen euro aan cryptogeld en verschillende kostbare goederen in beslag.

De zaak is nog niet afgerond en een datum voor de inhoudelijke behandeling is nog niet bekend.