Groningen zet stappen als bestemming voor eigenaren van campers

Foto: Pexels.com

De provincie Groningen en ondernemers van campingplaatsen willen meer doen om het groeiend aantal eigenaren van campers beter van dienst te zijn. Dat blijkt uit een recente bijeenkomst.

Camping- en camperplaatsondernemers, marketingorganisaties, de provincie en de gemeenten in Groningen bespraken hoe onze provincie zich sterker kan profileren als bestemming voor campereigenaars en welke concrete stappen daarvoor nodig zijn.

Een goede samenwerking tussen de diverse partijen is cruciaal om het campertoerisme in Groningen verder te ontwikkelen. Gemeenten willen ondernemers beter faciliteren, onder meer via vaste aanspreekpunten en handhaving op wildparkeren. Marketingorganisaties vinden een goede online zichtbaarheid erg belangrijk, en bieden ondersteuning aan promotie en campagnes.

Sommige praktische punten kunnen direct worden uitgevoerd, zoals het verbeteren van routing en bevordering en betere vindbaarheid in het Duits en Engels. Het doel van dit alles is, meer bezoekers naar Groningen te halen en hen langer te laten verblijven.