Groningen wereldwijd op plek vier qua gebruik softdrugs

Foto: Politie Groningen-Centrum via Instagram

Groningen staat wereldwijd op de vierde plaats als het gaat om gebruik van cannabis. Alleen inwoners van Seattle, Montreal en Amsterdam staan nog boven Groningen.

Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van het Europese drugsagentschap EUDA. Onderzoekers hebben hiervoor in 128 steden het rioolwater getest, en de resultaten afgezet tegen de grootte van de stad.

Groningen staat op plek zes als het gaat om MDMA. Dit is de werkzame stof in XTC-pillen, maar het kan ook puur gebruikt worden. Hier staat Amsterdam bovenaan. Groningen staat op de 14e plek qua gebruik van speed, op de 16e plek voor cocaine en op de 27e plek voor ketamine.

De cijfers van Groningen zijn het resultaat van metingen van een jaar geleden bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde. Uit onderzoek van de gemeente Groningen zelf bleek vorig jaar eveneens dat in de stad veel drugs worden gebruikt. De toenmalige burgemeester Koen Schuiling maakte zich daar grote zorgen over.