Groningen Seaports opent kantoor in binnenstad om nieuw personeel binnen te halen

Foto via Groningen Seaports

In juni opent Groningen Seaports, het havenschap achter de havens in Delfzijl en de Eemshaven, een kantoor aan de Brugstraat. Met een plek in het stadscentrum wil het havenbedrijf ‘zichtbaarder’ zijn, richting nieuw personeel. Ook stelt Groningen Seaports dat het nieuwe kantoor is bedoeld om de havens van Delfzijl en de Eemshaven nog beter op de kaart te zetten.

Met de nieuwe plek wil Groningen Seaports laten zien dat de havens een aantrekkelijke werkplek zijn. De aanwezigheid in de stad moet helpen om structureel nieuw personeel te vinden en de juiste competenties binnen te halen voor de verdere groei van het bedrijf en haar klanten.

Met de locatie in het stadscentrum mikt het havenschap ook op studenten, waarmee het meer en makkelijker in contact wil komen. Groningen Seaports wil jongere werknemers enthousiast maken voor een toekomst in de haven- en industriegebieden met haar nieuwe kantoor.

De verbouwing van het pand start in maart. Het gebouw wordt omgebouwd tot een moderne werkplek met kantoren en vergaderruimtes. Naar verwachting is de locatie in juni klaar voor gebruik.