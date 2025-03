Groningen Niet Weggooien Tour zoekt objecten uit WOII

Foto: Joost Nuijten

Wie nog een voorwerp uit de Tweede Wereldoorlog bezit waar hij of zij meer over wil weten of juist een verhaal over wil vertellen, kan in april en mei langskomen bij de Groninger Niet Weggooien Tour.

Tijdens deze Tour, die plaatsvindt van 5 april t/m 24 mei, kunnen mensen langskomen bij een van de vijf deelnemende musea in onze provincie. Daar zitten experts, op zoek naar objecten, documenten en foto’s uit de jaren 40-45. Poesiealbums, brieven, foto’s, fietsplaatjes, alles is welkom.

Tijdens de Groninger Niet Weggooien Tour kunnen de eigenaren van deze objecten in gesprek met Tweede Wereldoorlog-experts als Joël Stoppels (Battlefield Tours), Frank von Hebel (Dagblad van het Noorden), medewerkers van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en museumconservatoren.

Bezoekers kunnen hun meegebrachte spullen onderbrengen in de collectie van een van de betrokken instellingen, maar de objecten ook weer mee terugnemen naar huis. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

De Groninger Niet Weggooien Tour is op zaterdag 12 april tussen 13.00 en 16.00 te bezoeken in de Akerk in de stad. Andere locaties zijn onder meer het Oorlogsmuseum in Middelstum en het Victory Museum in Grootegast. De tour maakt deel uit van 80 jaar vrijheid Groningen, waar ruim 150 organisaties in onze provincie aan deelnemen. Meer informatie is te vinden op www.80jaarvrijheidgroningen.nl.