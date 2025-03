Groningen-Jabalya in beroep tegen uitspraak rechtbank

Verwoeste huizen in Jabalya tijdens een eerder bombardement in 2012. Foto: diario fotográfico 'desde Palestina', photographer - http://www.desde-palestina.blogspot.de/2012/12/jabalia-refugee-camp.html 3.bp.blogspot.com/-eb9rm2ZHZKQ/UL-9uAmmLtI/AAAAAAAABRY/GMTZVOppLuU/s1600/_MG_5735.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25208069

De Stichting Groningen-Jabalya gaat in beroep tegen een uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Het draait om de houding van de Nederlandse staat tegenover Israël.

Groningen-Jabalya maakt deel uit van een coalitie van tien Nederlandse en Palestijnse maatschappelijke organisaties. Die vinden dat Nederland aansprakelijk is voor het mogelijk maken van de schending van Israël tegen het internationaal recht. Israël zou Palestijns gebied illegaal bezetten en genocide plegen op het Palestijnse volk in Gaza. De rechter wees de vordering af en de coalitie met daarin Groningen-Jabalya gaat dus in beroep.

De coalitie zegt bewijs te hebben geleverd dat Nederland onderdelen voor F-16 straaljagers naar Israël exporteert. Die toestellen zijn ingezet bij bombardementen op Gaza. Sinds de uitspraak van de rechter is de situatie daar alleen maar verslechterd.

De stichting Groningen-Jabalya zette zich jaren in voor het welzijn van de inwoners van de stad in Gaza. Jabalya is inmiddels vrijwel met de grond gelijk gemaakt.