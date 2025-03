Groningen is meest ‘rijbewijsloze’ gemeente in Noord-Nederland

Foto via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Groningen is de gemeente in Noord-Nederland met de minste rijbewijzen per hoofd van de bevolking. De studentengemeente Groningen heeft zelfs minder rijbewijzen dan het autovrije eiland Schiermonnikoog.

Slechts 69,2 procent van de Stadjers heeft een rijbewijs, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op het vasteland is de gemeente daarmee een rijbewijsarm eiland in een zee van juist bijzonder hoog bezit van het roze pasje. Ter vergelijking: in buurgemeente Westerkwartier bezit 85,5 procent van alle inwoners een rijbewijs.

Landelijk staat Groningen op plek twaalf als het gaat om het laagste rijbewijsbezit, tussen Leiden en Schiermonnikoog in. Stedelijke gebieden zoals Groningen hebben, zoals verwacht, het laagste percentage rijbewijsbezitters. Plattelandsgemeenten kennen juist het tegenovergestelde beeld. Amsterdam (61,3 procent), Maastricht (63 procent) en Den Haag (63,4 procent) hebben het laagste aantal rijbewijzen per hoofd van de bevolking.

Het lage aantal rijbewijsbezitters in Groningen is daarnaast het gevolg van de relatief jonge bevolking, die ook steeds minder vaak een rijbewijs haalt. Jongeren tussen de 17 en 20 jaar hebben 9,8 procent minder rijbewijzen dan begin 2019, vóór de coronapandemie. Begin 2024 had 32 procent van deze jongeren een autorijbewijs.