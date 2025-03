Groningen is een ‘Stap Verder’ qua afhandeling schades, maar minder ver qua versterking

Foto: Joris van Tweel

Er is ten opzichte van twee jaar geleden vooruitgang geboekt in de afhandeling van schademeldingen in het aardbevingsgebied, maar de afhandeling van versterkingsoperaties loopt achter. Dat is de conclusie van het onderzoek ‘Stap Verder’ van Enigma Research, in opdracht van het Groninger Gasberaad.

Staatssecretaris Van Marum ontving het rapport maandagochtend in Garmerwolde van voorzitter van het Groninger Gasberaad, Jan Wigboldus. In de enquête hebben 1301 Groningers hun belevenis gedeeld over herstel van schades en versterkingsoperaties. Het Groninger Gasberaad laat elke twee jaar een dergelijk onderzoek uitvoeren om te zien hoe de situatie van Groningers ervoor staat.

Versnelde afhandeling schademeldingen

Het rapport spreekt van een versnelling sinds 2021 in de afhandeling van schademeldingen. In de afgelopen vier jaar is meer dan de helft van de erkende schademeldingen afgehandeld. Voor een deel is die snellere afhandeling te verklaren door de beschikbaarheid van een vaste vergoeding.

“Je dat er veel progressie is geboekt”, zegt Robert Oosterbaan, onderzoeker bij Enigma Research. “Je ziet dat de tevredenheid omhoog gaat en dat het aantal procedures naar beneden is gegaan. Dat is een positief verhaal en daarom heet het onderzoek ook: een Stap Verder.”

Versterkingen lopen achter

Maar op het gebied van versterkingen verloopt het minder soepel. Van alle mensen die in het versterkingsgebied wonen is twee derde nog steeds in contact over de voortgang van hun proces. Iets minder dan de helft staat nog steeds aan het begin van dat proces.

Oosterbaan: “De versterking loopt natuurlijk nog wat minder lang, maar we zien wel dat daar nog een slag te slaan is. Over twee jaar doen we weer onderzoek en dan hopen we dat meer mensen van ‘rood’ naar ‘groen’ gaan.”