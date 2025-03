Groningen in de kooi: “Binnen drie jaar vecht er iemand in de UFC!”

De sport Mixed Martial Arts, afgekort als MMA, wint steeds meer terrein in Groningen. Orlando Prins, professioneel MMA-vechter en trainer van de sportschool RootMMA, ziet dat de sport een duidelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt.

“Toen ik wilde beginnen met MMA was er nog geen enkele sportschool in de omgeving die de sport aanbood. Daarom kregen we les van een vader van een vriend van mij. Die leerde ons de hele kleine basisdingetjes en vanuit daar ben ik mij gaan ontwikkelen”, vertelt Prins, die inmiddels de trotse eigenaar is van een sportschool waar dagelijks vechtsporttrainingen worden gegeven. Bij zijn sportschool trainen verschillende vechters die zich voorbereiden op professionele wedstrijden, of al op dat niveau actief zijn. “Mijn doel is om binnen drie jaar iemand in de UFC, de grootste vechtsportorganisatie ter wereld, te hebben vechten.”

Meer jongeren

RootMMA is niet de enige sportschool in Groningen die MMA-trainingen aanbied. In de stad zijn er inmiddels verschillende nieuwe sportscholen. Een van deze nieuwkomers is ZeroFifty Sports. Ook zij merken dat de sport aan het groeien is binnen de gemeente. En dan vooral bij de jeugd. “Steeds meer kinderen komen een proefles volgen, daaraan merk je dat de sport steeds populairder aan het worden is”, vertelt trainer Justin Jansen. Mede-eigenaar Guillermo Ronodimedjo sluit zich hier bij aan: “We zien inderdaad steeds meer kinderen die de sport willen beoefenen. Dat ziet er zeker goed uit voor de toekomst!”

De toegenomen bekendheid van de sport heeft volgens de sportschoolhouder onder andere te danken aan de socialmediakanalen van de UFC. Via TikTok, Instagram en YouTube weten zij veel jongeren te bereiken. “Tegenwoordig is de sport overal te zien. Dat is ook duidelijk te merken aan de belangstelling van de jeugd”, aldus Ronodimedjo.

Maar is het dan niet gevaarlijk?

“Het blijft natuurlijk een vechtsport, helemaal zonder risico is het natuurlijk niet. Maar de wedstrijden van kinderen zijn geen volwaardige gevechten. Het is een aangepaste versie met regels om de veiligheid te waarborgen”, zegt Ronodimedjo “Bovendien leren we de kinderen om rekening met elkaar te houden.”

Professionalisering

De sportschoolhouders erkennen echter wel dat de sport zich nog op een aantal vlakken moet ontwikkelingen in Nederland.

Prins vertelt dat amateur MMA partijen in Nederland in sommige gevallen nog worden verzorgd door kickboksbonden. “De regels zijn dan per bond verschillend. De scheidsrechters weten bovendien niet hoe ze de amateurregels moeten toepassen.” Hiermee doelt Prins op het feit dat er bij amateur partijen bepaalde stoten niet gebruikt mogen worden en dat er met een ander type handschoen gevochten wordt. “Dat gebeurt vaak niet. De gevechten zijn daardoor in essentie bijna een prof-gevecht zonder dat je ervoor betaald krijgt,” Reageert Prins.

De Nederlandse Vechtsportbond (NVB), van start gegaan in 2024, moet voor dat stukje professionalisering gaan zorgen. Met onder andere oud-wereldkampioen kickboksen Semmy Schilt proberen ze de vechtsport naar een hoger platform te tillen. ”We zijn er voor het Muay Thai, Kickboksen en MMA. Dus ik hoop dat de sportscholen ons een kans geven.”

Ophef

Sinds het filmen van de documentaire is er ophef ontstaan over de werkwijze van de NVB. Volgens sportschoolhouders zou de bond niet transparant genoeg te werk gaan.

Semmy Schilt reageert daarop als volgt: “We hadden misschien meer van ons moeten laten horen en wat meer naar buiten moeten treden, maar we zijn open genoeg.” Door middel van een aantal vergaderingen heeft de bond geprobeerd de lucht te klaren. Een vervolggesprek met de sportscholen staat gepland in April. “We geloven er nog steeds in dat de bond kan slagen,” aldus Schilt.

