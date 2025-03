Groningen heeft nu ook voorschoolse brugfunctionarissen

Kinderopvang. Foto: Daniëlle Rademaker.

De gemeente Groningen komt met een proef met voorschoolse brugfunctionarissen. Dit om gelijke kansen, ook voor jonge kinderen, te vergroten.

De gemeente Groningen telt inmiddels 32 brugfunctionarissen in het onderwijs. Zo iemand wordt ingezet op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, waar een hoog percentage leerlingen opgroeit in achterstandsituaties. Ze bieden hulp en ondersteuning aan gezinnen, zoals informatie over regelingen en vergoeding en extra’s als sport- en muziekles.

De gemeente Groningen gaat nu ook voorschoolse brugfunctionarissen inzetten in de noordelijke stadswijken. Zij worden de contactpersoon tussen gezinnen met jonge kinderen en de voorschoolse voorzieningen in de wijk. Daarmee worden gelijke kansen vergroot voor alle kinderen. Op dit moment zijn vijf van deze functionarissen actief.

In de noordelijke wijken groeien veel kinderen op in armoede. Daardoor hebben ze minder opleidingskansen en minder (gezonde) levensjaren. Ook hebben veel jonge kinderen moeite met spraak, taal, spel en beweging. Veel ouders maken geen gebruik van voor- en vroegschoolse educatie, omdat ze de weg ernaartoe niet weten te vinden. Zij krijgen hulp van de voorschoolse brugfunctionaris.

De functionaris is aanwezig in de wijken en komt in de huiskamer, het consultatiebureau of gewoon op straat in contact het de ouders van jonge kinderen. Dit in tegenstelling tot de reguliere brugfunctionaris, die vanuit een school werkt.