Groningen heeft het kleinste aantal elektrische auto’s van Nederland

Inwoners van Groningen bezitten de minste elektrische auto’s in Nederland, blijkt uit onderzoek van Centraal Bureau voor de Statistiek en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ze werkten samen met Rijksuniversiteit Groningen en Vereniging Elektrische Rijders.

In Nederland maken we op dit moment gebruik van 442.818 elektrische auto’s, waarvan 9.390 in de provincie Groningen. Dit is vijf procent van het totaal aantal auto’s in Nederland. Groningen staat samen met Friesland onderaan in de lijst van provincies die het minst gebruik maken van deze duurzame auto’s.

Laadpalen

Groningen kent vergeleken met de rest van Nederland minder laadplekken bij huizen of bedrijven dan bijvoorbeeld de randstad. “In de randstad werken meer mensen bij grote bedrijven met veel laadpalen, waardoor veel auto’s kunnen laden. Daarnaast maken veel mensen gebruik van leasemaatschappijen, waardoor het aantal gebruikers van elektrische auto’s erg toeneemt”, zegt Sjors ten Tije van de Vereniging Elektrische Rijders.

Niet alleen de laadpalen die in het noorden minder tot de beschikking staan zorgen ervoor dat Groningen minder gebruik maakt van elektrische auto’s. Ook de stroomprijzen van de laadpalen zijn een reden waarom mensen sneller kiezen voor een brandstofauto, beschrijft Ten Tije.

Belasting

Een andere reden waardoor mensen steeds minder vaak kiezen voor een elektrische auto, ook hier in het noorden, zijn de belastingregels die gemaakt zijn door de overheid. “Op dit moment betaal je als eigenaar van een elektrische auto meer belasting dan als eigenaar van een benzineauto”, vertelt Ten Tije. “Een elektrische auto is namelijk zwaarder dan een benzineauto. Dit komt omdat de accu van de elektrische auto heel zwaar is.”

Daarnaast geeft Ten Tije aan dat de overheid nog geen onderscheid wil maken tussen elektrische auto’s en brandstofauto’s. “Als elektrische auto eigenaar betaal je op dit moment een paar honderd euro meer per jaar in vergelijking met een brandstofauto. Niet alleen betaal je meer geld per jaar, ook nemen de belastingvoordelen voor elektrische auto’s af tot 2030.

Overstap

Hoe lang de Groningers nog in een elektrische auto blijven rijden is onbekend. Eerder deze week meldde de RVO dat een derde van de elektrische autorijders in Nederland overweegt om volgend jaar over te stappen naar brandstofauto’s.