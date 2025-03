Groningen goed op weg met emissieloos wagenpark

Foto Patrick Wind, 112groningen.nl

De gemeente Groningen is goed bezig met het omvormen van het wagenpark naar een emissieloos wagenpark. Dat schrijft het stadsbestuur in de ‘Routekaart emissieloos gemeentelijk wagenpark’ aan de gemeenteraad.

Het gemeentelijk wagenpark bestaat uit veel verschillende specialistische typen voertuigen en machines. Op dit moment is nog niet voor elk type voertuig en machine nog geen emissieloze variant beschikbaar. De vervanging van diesel naar emissieloos is daardoor complex. Groningen is in Nederland én internationaal koploper en pionier zegt de wethouder. In 2030 mag er in de binnenstad geen uitstoot meer zijn. In 2035 moet het hele gemeentelijk wagen en machinepark uitstootvrij zijn

De Gemeente heeft rond de 600 voertuigen en machines in eigendom, 157 wagens zijn nu uitstootvrij, dat is zo rond de 25%.