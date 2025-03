GroenLinks Groningen: geen kernafval in zoutkoepels

De raadsfractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de plannen om radioactief afval op te slaan in zoutkoepels in Groningen en Drenthe. De fractie vindt dat de diverse gemeenten in de regio zich daartegen moeten uitspreken.

De overheid heeft zoutkoepels in Groningen en Drenthe genoemd als mogelijke plekken om Nederlands kernafval permanent in op te slaan. Dat is nodig omdat kernafval nog eeuwenlang radioactief blijft. Volgens GroenLinks vormt dit een groot veiligheidsrisico. Mogelijke locaties zijn Pieterburen, Onstwedde en Boertange.

Kernafval kan niet veilig worden opgeslagen in zoutkoepels. Zo kunnen mogelijk gaan lekken, waardoor radioactieve stoffen vrijkomen. Volgens GroenLinks wordt 85 procent van het drinkwater in Groningen uit het grondwater van Drenthe gehaald. Dan is het generaties lang niet meer drinkbaar. Bovendien moet er boven de opslaglocaties een ‘veiligheidszone’ van 2,5 kilometer komen. Daardoor zouden mogelijk complete dorpen moeten verdwijnen.

Volgens de Groningse gedeputeerde Susan Top zal het allemaal zo’n vaart niet lopen. Er zijn momenteel geen concrete voorstellen over het opslaan van kernafval in de Groninger bodem. Die voorstellen kunnen nog tientallen jaren op zich laten wachten. Bovendien zijn er ook andere mogelijke locaties, zoals in Borssele.