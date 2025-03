GRC Groningen stap dichterbij kampioenschap, winst GVAV

Foto Andor Heij. Mattijs Ronde trainer GRC. Rechts voetballer/scheidsrechter Mauricio Plat

Het kampioenschap in de tweede klasse H zondag is voor GRC Groningen weer een stap dichterbij gekomen. GVAV pakte onderin belangrijke punten en Forward speelde gelijk.

GRC won in en tegen Peize met 4-0. Rens Wardenier opende de score. Na rust zorgden Mo Shabeel Noel Buurma en Mauricio Plat voor de eindstand.

Concurrent VKW kwam bij middenmoter Forward niet verder dan 1-1. Marnix Metus scoorde voor de studenten.

GRC heeft met nog vijf wedstrijden te gaan dertien punten voorsprong op VKW en Alcides. VKW heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld, Alcides één.

GVAV Rapiditas won nipt met 2-1 van hekkensluiter Jubbega. GVAV blijft voorlaatste, maar de veilige plekken blijven nog volledig in zicht voor de Groningers.

Lagere klassen

De derdeklassers kwamen zondag niet in actie. In 4B verloor Engelbert met maar liefst 9-2 van Actief. Groen Geel (zon) verloor met 3-0 van Heiligerlee. Engelbert is zevende en Groen Geel twaalfde en voorlaatste.